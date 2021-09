Prokuratura: Obudził się o 23, nie spał już do rozpoczęcia pracy. Usnął za kierownicą autobusu

Dwa zarzuty dla kierowcy

- W toku śledztwa ustalono, że Hubert U. w nocy z 6 na 7 lipca 2020 roku obudził się około 23.00, po czym nie spał do rozpoczęcia pracy o godzinie 4.45 w dniu 7 lipca. Po przebudzeniu zażył substancję obniżającą zdolności psychomotoryczne. Kierując autobusem linii 181 oskarżony znajdował się w stanie obniżenia zdolności psychomotorycznych, powodowanym niedoborem snu i zażyciem leków zawierających substancje, co do których istnieją przeciwskazania do prowadzenia pojazdów mechanicznych - powiedziała rzeczniczka.