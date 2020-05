"Kokainę ukrył w zamrażarce, marihuanę w pomieszczeniu gospodarczym"

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który ukrywał narkotyki warte prawie pół miliona złotych. Jak podały służby, 24-latek przyznał się do posiadania nielegalnych substancji i usłyszał już zarzuty.

Na zlecenie prokuratury w Nowym Dworze Mazowieckim stołeczni policjanci wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji z Białegostoku weszli na jedną z posesji w Teresinie. Na miejscu zastali 24-letniego mężczyznę. - Po krótkim rozpytaniu policjanci przystąpili do przeszukania domu, w którym przebywał 24-latek, oraz znajdujących się na posesji pomieszczeń gospodarczych. W kuchni w zamrażarce funkcjonariusze znaleźli torebkę foliową ze zbryloną substancją koloru białego. Po badaniach okazało się, że to prawie pół kilograma kokainy o czarnorynkowej wartości około 90 tysięcy złotych - podała Edyta Adamus z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Pomagał pies tropiący

W dalszym przeszukiwaniu towarzyszył policji pies wyszkolony do wykrywania zapachu narkotyków. Trop zaprowadził go do pomieszczenia gospodarczego. - Tam policjanci zabezpieczyli dwie torby z zawartością suszu roślinnego koloru zielonego, który okazał się marihuaną o wadze ponad ośmiu kilogramów. Czarnorynkowa wartość tego narkotyku wynosi około 400 tysięcy złotych - zaznaczyła Adamus.