25 słów dla powstańców. Limit jak w poczcie polowej

Piąta edycja "BohaterON" właśnie się rozpoczęła. - To największa kampania z zakresu edukacji historycznej w Polsce. Rozpoczynaliśmy zajęciami w szpitalach, kiedy to maluchy sześć lat temu wykonywały własnoręcznie pocztówki dla powstańców warszawskich - przypomina organizatorka akcji Agnieszka Łesiuk-Krajewska.

Trzy kolory, trzy kwoty, jeden hashtag

Władysław Rosiński, pseudonim "Zapałka", każdego roku dostaje kilkaset kartek od różnych osób. Teraz, przez pandemię, dotarły do niego z dużym opóźnieniem, ale już zdążył odpowiedzieć na pierwszy list, w którym 13-letnia Wiktoria napisała tak: "Pragnęłabym, żeby teraz na świecie byli tacy dobrzy ludzie jak Pan, ale nie wiem, czy to jest możliwe w dzisiejszych czasach. Trzeba mieć nadzieję".

W tegorocznej edycji kartki trzeba wypełniać online i zmieścić się w 25 słowach, bo taki limit obowiązywał w powstańczej poczcie polowej. Trzeba też dorzucić się do zbiórki. Jak wyjaśnia aktorka i zarazem jedna z ambasadorek akcji Magdalena Różczka, do wyboru są trzy kolory kartek i trzy wysokości wpłaty: - Jest brązowa, srebrna i złota za 10, 50 albo 100 złotych, żeby oprócz ciepłego słowa, trafiło do nich jeszcze kilka złotych, które naprawdę okazują się wielką pomocą.