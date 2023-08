Air Show w Radomiu. Uczestnicy narzekali na ogromne kolejki i brak wody

Dwudniowe pokazy gromadzą tysiące miłośników lotnictwa z całej Polski i z zagranicy. Od soboty przyglądał im się reporter TVN24 Artur Molęda. - Wczoraj wyjątkowy był nocny pokaz, który po raz pierwszy był zorganizowany podczas międzynarodowych pokazów lotniczych, które to po pięciu latach powróciły do Radomia - relacjonował w niedzielę po godzinie 14.

Jak dodał, drugiego dnia pokazów piloci robili prawdziwe show na niebie. - M-346 Bielik teraz nad Radomiem. To samolot szkolny, który na co dzień jest w Dęblinie, w Szkole Orląt. Tam właśnie młodzi adepci sztuki lotniczej szkolą się na samoloty odrzutowe, żeby przesiąść się na F-16 czy na F-35 - opisywał.

Wyprzedane bilety, brak dostępu do wody

Jak wskazał, wszystkie bilety na imprezę zostały wyprzedane. Tłumy były w sobotę ogromne, uczestnicy stali w gigantycznych kolejkach. Pojawiły się problemy z łącznością, brakowało wody. Czy w niedzielę to się zmieniło i jak tłumaczą to organizatorzy?

- Nie do końca się to zmieniło. Był co prawda dodruk biletów, ale i tak są problemy z łącznością. Jest dość zaskakującą rzeczą, że w XXI wieku przy tak sporej imprezie masowej nie są wypożyczane maszty telefoniczne, po to by jakkolwiek osoby, które tu są, mogły się komunikować - ocenił.