Agenci CBA zatrzymali osoby związane z władzami uczelni Collegium Humanum

- To poważne śledztwo, które od miesięcy nadzoruje śląski pion przestępczości zorganizowanej i korupcji. W różne wątki sprawy zaangażowane były bodaj wszystkie istniejące służby specjalne - mówi nasz rozmówca, zastrzegając swoją anonimowość.

Wątpliwe dyplomy

Uczelnia Collegium Humanum powstała w 2018 roku w Warszawie, błyskawiczne stając się jedną z największych polskich prywatnych szkół wyższych. Według ustaleń dziennikarzy m.in. polskiego "Newsweeka" jej sukces związany był z oferowaniem błyskawicznych kursów gwarantujących dyplom MBA. Wiarygodność tych dyplomów (pozwalających np. uniknąć konkursów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, na zakupy ziemi rolnej) miały gwarantować angielskie uczelnie. Tyle, że one same okazywały się być jedynie działalnościami gospodarczymi, bez uprawnień do organizowania studiów MBA.