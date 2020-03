Abonament parkingowy załatwisz przez internet

Wniosek wyślij mailem

Ale mieszkańcy terenów objętych SPPN mogą liczyć na pewne ułatwienia. Od środy wszyscy zainteresowani wydaniem parkingowego abonamentu mieszkańca mogą załatwić formalności przez internet. Aby to zrobić, wystarczy wysłać wniosek zawierający imię, nazwisko i datę urodzenia, a także skany niezbędnych dokumentów na adres abonamentzdomu@zdm.waw.pl. Ich listę można znaleźć na stronie internetowej ZDM.

W mailu należy napisać, czy wniosek dotyczy przedłużenia ważności posiadanego abonamentu (wówczas będzie on przedłużony na dotychczasowych zasadach), czy wydania nowego abonamentu. Abonamentu wydanego drogą mailową nie trzeba drukować i wykładać za szybą – jest on widoczny dla kontrolerów w systemie elektronicznym.

Do POP-u do maja

Urzędnicy z Zarządu Dróg Miejskich zaznaczają jednak, że każda osoba, która otrzyma abonament drogą elektroniczną, będzie zobowiązana do stawienia się osobiście w Punkcie Obsługi Pasażerów WTP do końca maja 2020 roku, w celu okazania oryginałów niezbędnej dokumentacji i potwierdzenia tożsamości. Wizyta w POP będzie również konieczna w przypadku chęci zmiany listy parkomatów przypisanych do abonamentu. Należy jednak pamiętać, że połowa z 22 POP jest obecnie nieczynna.