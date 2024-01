83-latek z getta znalazł rodzinę dzięki badaniom Polki

Pierwsze kilka lat życia chłopiec spędził w przytułkach i sierocińcach. Ostatnim miejscem pobytu Koraya w Polsce była ochronka im. Andrzeja Boboli w Zakopanem. Stamtąd za sprawą pracującej dla ruchu oporu Leny Küchler-Silberman został zabrany do Izraela. Wcześniej nadano mu polskie imię i nazwisko: Piotr Korczak. Po adopcji w Izraelu nazywał się już Shalom Koray.

Pomogły badania DNA

Mieszkająca w USA kuzynka Koraya odnalazła się dzięki badaniom prof. Smoczyńskiej zajmującej się śledzeniem losów dzieci, które przeżyły Holokaust i trafiały do polskich sierocińców. Kiedy wpadła na trop Koraya, poprosiła go o wymaz z policzka w celu przeprowadzenia testu DNA. Okazało się, że jest spokrewniony z Ann Meddin Hellman. Jej dziadek i dziadek Koraya byli braćmi. Pierwszy wyemigrował do USA jeszcze przed wojną, drugi zginął w Zagładzie.