Wanda Traczyk-Stawska: jestem w sporze z panem wojewodą

Podczas uroczystości 78. rocznicy Powstania Warszawskiego przy pomniku Polegli-Niepokonani weteranka powstańczego zrywu Wanda Traczyk-Stawska zwróciła się do wojewody mazowieckiego z apelem o postawienie poziomego krzyża na miejscu spoczynku kilkudziesięciu tysięcy warszawiaków. - Mówi do pana żołnierz Powstania Warszawskiego w służbie. Mam prawo żądać. To są moi najbliżsi - powiedziała.