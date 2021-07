77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstańcy apelują do mieszkańców o pamięć

Rafał Trzaskowski i Jan Ołdakowski wraz z przedstawicielami organizacji kombatanckich podpisali apel do mieszkańców miasta, zachęcający do udziału w obchodach 77. rocznicy wyzwoleńczego zrywu. Jednym z wydarzeń będzie wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy.

- W zeszłym roku ze względu na epidemię musieliśmy wprowadzić całkiem sporo ograniczeń, zarówno jeśli chodzi o liczbę wydarzeń, jak i liczbę osób, które mogły w nich uczestniczyć. W tym roku sytuacja jest nieco lepsza, ale wciąż duża część obostrzeń obowiązuje – mówił podczas konferencji poświęconej obchodom 77. rocznicy Powstania Warszawskiego Rafał Trzaskowski. Jak zaznaczył prezydent stolicy, w tym roku hołd powstańcom będzie można złożyć podczas 250 wydarzeń w 400 miejscach na terenie całego miasta.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Izbę Pamięci

Trzaskowski zapowiedział również, że 29 lipca o 10.30 odbędzie się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli. Na tej nekropolii, założonej jesienią 1945 r., w 177 mogiłach oraz w kurhanie spoczywają zwłoki i prochy około 104 tys. osób. W Izbie Pamięci ma być prezentowana wystawa stała poświęcona życiu w okupowanej stolicy wraz z informacjami o zbrodniach popełnionych w latach 1939-1945, miejscach egzekucji i pochówku ofiar oraz historią Cmentarza Powstańców. Na Murze Pamięci, który ma powstać w pobliżu pawilonu, znajdą się imiona i nazwiska zidentyfikowanych osób pochowanych w nekropolii. Projekt został wyłoniony w konkursie architektonicznym w 2015 r.

- O tej inicjatywie było bardzo głośno w ostatnich latach i cieszę się, że będziemy mogli wmurować kamień węgielny — powiedział Trzaskowski.

Następnego dnia w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego weterani zrywu spotkają się z prezydentem Andrzejem Dudą. W trakcie uroczystości prezydent wręczy powstańcom ordery i odznaczenia. W przeddzień rocznicy wybuchu powstania odbędzie się m.in. uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy oraz msza polowa na placu Krasińskich.

Wybrane punkty obchodów 77. rocznicy Powstania Warszawskiego przedstawił Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Wśród najważniejszych wydarzeń wymienił wystawę "Hello Helka. Nowelka na papier i wojnę". Składają się na nią papierowe lalki-wycinanki, które w ubiegłym roku trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapraszał również na wspólne śpiewanie (nie)zakazanych piosenek, które ze względu na pandemię COVID-19 zostanie zorganizowane wieczorem 1 sierpnia w bardziej kameralnym gronie w Parku Wolności . Ponadto Ołdakowski zachęcał potomków powstańców do wzięcia udziału w projekcie "Korzenie Pamięci".

Apel do mieszkańców

Podczas konferencji Trzaskowskiemu i Ołdakowskiemu towarzyszyli przedstawiciele środowiska powstańców. - Kiedy wybuchła wojna, byliśmy wszyscy bardzo młodzi. Ale przez okupację szybko dorośliśmy. Widzieliśmy łapanki, rozstrzeliwania. W miarę czasu zdawaliśmy sobie sprawę, że nic nie jest dla nas ważniejsze niż być wolnymi – powiedział Jerzy Mindziukiewicz ze Związku Powstańców Warszawskich.

Z kolei Halina Jędrzejewska "Sławka" mówiła, jak ważna jest pamięć o tych wydarzeniach. - Te dni są ważne jednakowo dla wszystkich. Dla nas, starych powstańców, jest to piękne, że możemy się razem spotkać, że możemy sobie przypomnieć i poopowiadać jak to było, gdzie walczyliśmy – powiedziała uczestniczka zrywu. - Życzę wszystkim, zwłaszcza młodym ludziom, żeby pamiętali o Powstaniu, tak jak do tej pory pamiętają - dodała.

Na koniec powstańcy, prezydent Warszawy i dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego podpisali apel do mieszkańców miasta oraz gości. "1 sierpnia to data znana każdemu mieszkańcowi Warszawy i każdemu Polakowi. Tego dnia, podobnie jak w ubiegłych latach, o godzinie 17:00 w całej stolicy zawyją syreny. Zwracamy się do wszystkich warszawianek, warszawiaków i osób goszczących w naszym mieście, aby na ich dźwięk zatrzymali się i minutą ciszy uczcili 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wspólnie oddajmy hołd poległym i żyjącym uczestnikom Powstania Warszawskiego. Uczcijmy pamięć wszystkich tych, którzy 77 lat temu znaleźli w sobie siłę i odwagę, aby walczyć o wolność Polski. Nie zapominajmy również o cywilnej ludności Warszawy, która z wielkim poświęceniem wspierała walczących Powstańców. Im wszystkim jesteśmy winni dozgonne wdzięczność i szacunek. Cześć Bohaterom Powstania!" - czytamy w apelu.

