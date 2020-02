600 kilogramów nielegalnego tytoniu w aucie. Służby: państwo mogło stracić 700 tysięcy złotych

Stołeczni policjanci i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej odkryli w 41 workach aż 660 kilogramów nielegalnego tytoniu. Kierowcy, w którego aucie znaleziono towar, grozi do trzech lat więzienia.

Tytoń ukryty w samochodzie dostawczym

- Wytypowano do kontroli samochód dostawczy, w którym podczas przeszukania części ładunkowej odkryto nielegalny susz tytoniowy. Zabezpieczony tytoń zapakowany był do 41 worków o łącznej wadze 660 kilogramów. Jego wprowadzenie do obrotu mogłoby narazić Skarb Państwa na uszczuplenia blisko 700 tysięcy złotych - podała warszawska IAS.