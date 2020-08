Maraton Warszawski. Pobiegną, mimo pandemii

- Maraton to impreza z duszą - bieg rozgrywany jest nieprzerwanie od 1979 roku, są zawodnicy, którzy brali udział we wszystkich dotychczas rozegranych 41 edycjach. Nakłada to na nas szczególe zobowiązanie i jesteśmy gotowi ponieść koszty związane z "przeformatowaniem" zawodów na potrzeby świata pandemii. Środowisko biegowe jest bardzo zdyscyplinowane i odpowiedzialne. Nie mam wątpliwości, że biegacze będą w stanie dopasować się do najbardziej restrykcyjnych reguł – powiedział cytowany w komunikacie Marek Tronina, prezes Fundacji Maraton Warszawski, która organizuje bieg.