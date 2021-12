Muzeum Warszawy udostępnia kolekcję przedmiotów związanych z "Solidarnością"

czytaj dalej

Prawniczka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Kamila Ferenc skomentowała na antenie TVN24 planowaną kontrolę wojewódzkiej konsultant do spraw położnictwa i ginekologii w Szpitalu Bielańskim. - Zaniepokojenie, a wręcz niepokój budzi czas, miejsce i temat kontroli. Postrzegam to jako formę nacisku, wysłania sygnału do środowiska medycznego i uczynienia z aborcji kontrowersyjnego, niewygodnego tematu - przyznała ekspertka.