Światełko do Nieba bez fajerwerków. Owsiak: nigdy ich już nie pokażemy

Podczas niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Światełko do Nieba rozbłysło w wielu polskich miastach, także w Warszawie. Niektórym mieszkańcom stolicy fajerwerki nie przypadły do gustu, bo stresują one zwierzęta. - Nigdy ich już nie pokażemy, a może nawet zgasimy wszystkie światła na moment - zadeklarował Jurek Owsiak. Wdzięczność wyraził prezydent Warszawy.

Na konferencji prasowej Jurek Owsiak był pytany o sztuczne ognie. Przyznał, że pojawiły się sygnały od ludzi, do których idea Światełka do Nieba nie przemawia. - My dokładnie podaliśmy, że było to 67 procent tego, co było za czasów, kiedy mogliśmy istotnie, w stronę dobrych aniołów, zrobić Światełko do Nieba. Były (fajerwerki - red.) zdecydowanie cichsze. Ale OK, jeżeli to także przeszkadza, że w ten sposób się bawimy, to już nigdy więcej nie będziemy tego robili - zadeklarował Jurek Owsiak.