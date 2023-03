143 zgłoszenia o pozostawionym bagażu w metrze w rok

9 marca Rada Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie zmiany przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym . "Potrzeba wprowadzenia zmian (...) w przepisach porządkowych wynika z doświadczeń służb Metra Warszawskiego, które zwracają uwagę na to, że Policja odstępuje od karania sprawców określonych zachowań (np. pozostawiania bagażu w metrze - red.) powołując się na fakt, że nie są one wprost wymienione w przepisach" - napisano w uzasadnieniu uchwały. Jak informuje stołeczny ratusz, nowy regulamin zacznie obowiązywać od 8 kwietnia.

– W 2022 roku odnotowaliśmy aż 143 incydenty polegające na pozostawieniu bagażu bez opieki w pociągach i na stacjach metra. W tym roku do początku marca takich zgłoszeń mieliśmy już 28 – wylicza Anna Bartoń, rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego cytowana w komunikacie na ten temat. Bartoń wskazała, że do wszystkich zgłoszeń wzywana jest policja, a każda interwencja służb porządkowych powoduje przerwy i opóźnienia w kursowaniu metra oraz konieczność zamykania stacji dla pasażerów. Tak samo dzieje się w przypadku zgłoszeń w tramwajach (25 przypadków w 2022 roku) czy autobusach (22 incydenty).

Kara pieniężna

Niedozwolone będzie także wyrzucanie lub wrzucanie przedmiotów z lub do pojazdu bądź na torowisko. To efekt jednego ze zdarzeń, gdy pasażer wyrzucił przez okno pociągu metra niezidentyfikowany przedmiot, co doprowadziło do długiej przerwy w ruchu. Zabronione jest także wchodzenie na dachy pojazdów, zderzaki lub inne elementy konstrukcyjne, a także do kabin sterowniczych.