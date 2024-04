14 lat temu doszło do katastrofy smoleńskiej. Obchody w stolicy

Apel rozpoczął się równo o godzinie 8.41, o tej porze 14 lat temu doszło do katastrofy samolotu z polską delegacją udającą się na uroczystości do Katynia. Podczas apelu odczytane zostały nazwiska ofiar katastrofy.

Obchody rocznicy katastrofy także w Krakowie. Z udziałem Andrzeja Dudy

Jak ocenił, "jest to jeden z najtrudniejszych, najtragiczniejszych, ale zarazem jeden z niezwykle ważnych momentów w naszych dziejach, bo też i podkreślający to, co dla nas ważne". - A dla nas pamięć historyczna, pamięć o bohaterach naszej ojczynym, jakimi z całą pewnością byli polscy oficerowie, którzy zostali pomordowani przez sowietów w Katyniu miała znaczenie fundamentalne - dodał.