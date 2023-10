- Co roku 1 sierpnia zapalamy "Ogień pamięci", dla tych którzy polegli, dla prawie 200. tysięcy ofiar. Ten ogień nie zgaśnie, będzie żył wiecznie w naszych sercach – powiedział podczas uroczystości wiceprezydent m.st. Warszawy Tomasz Bratek. - Dziś sztafeta pokoleń zabierze go do Grobu Nieznanego Żołnierza. Będzie on jednak płonął w naszej pamięci z głęboką wdzięcznością dla Was – Powstańcy Warszawscy – i dla waszych kolegów, którzy polegli, przelewając krew za naszą wolność i wolną Polskę – dodał.