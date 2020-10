"Wykazał się odwagą i bohaterstwem". Szef warszawskiej policji podziękował Gruzinowi, który bronił napadniętego

O ataku na 20-latka pisaliśmy na tvnwarszawa.pl. Pokrzywdzony wracał od brata aleją Niepodległości, kiedy dwóch nieznanych napastników zażądało od niego pieniędzy. Uderzyli go w tył głowy, ranili nożyczkami w ucho. Pokrzywdzony prosił 24- i 45-latka, by go wypuścili. Zrobili to dopiero po reakcji Gruzina, który akurat przejeżdżał obok i zauważył sytuację. Wysiadł z samochodu i powalił po kolei napastników na ziemię. Pomógł też 20-latkowi się pozbierać i wtedy odjechał. Policjanci znaleźli Nukriego, by mu oficjalnie podziękować.