Zostawił otwarte okno, do mieszkania wleciała papuga
Jak opisuje w komunikacie stołeczna straż miejska, mieszkaniec ulicy Czerniakowskiej w czwartek 27 sierpnia, przed wyjściem do pracy zostawił otwarte okno. Po powrocie odkrył, że w jego mieszkaniu znajduje się nieproszony gość.
"Czuła się jak u siebie w domu"
"Aleksandretta obrożna - bo taki gatunek reprezentowała wizytująca mieszkanie na Mokotowie papuga - czuła się jak u siebie w domu. Nie reagowała na zdziwioną minę gospodarza" - opisują strażnicy miejscy.
Mężczyzna wezwał na miejsce ekopatrol.
"Po bezpiecznym odłowieniu papugi, strażniczka i strażnik sprawdzili dokładnie, czy nie jest ranna. Na szczęście nic jej nie dolegało. Aleksandretta została bezpiecznie przetransportowana do centrum CITES na terenie warszawskiego zoo" - wyjaśniono w komunikacie.
Popularna papuga
Aleksandretta obrożna to gatunek średniego ptaka z rodziny papug wschodnich zamieszkujący środkową Afrykę i Półwysep Indyjski. Do Europy przedstawicieli tego gatunku sprowadzano na przełomie XIX i XX wieku, jako zwierzę domowe. Na początku XXI wieku na kontynencie odnotowano już istnienie 65 populacji o liczebności od kilkudziesięciu do kilku tysięcy osobników.
Papuga zyskała ogromną popularność wśród miłośników ptaków egzotycznych w Polsce. Ten gatunek przyciąga uwagę efektownym, zielonym upierzeniem z charakterystyczną "obrożą" i zaskakująco wysoką inteligencją, której towarzyszy zdolność naśladowania ludzkiej mowy.