Mokotów Zostawił otwarte okno, do mieszkania wleciała papuga Oprac. Dariusz Gałązka |

"Nie kradnijmy ptasich dzieci". Zamiast pomóc, możemy zaszkodzić (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło wideo: Paula Przetakowska | Fakty po południu Źródło zdj. gł.: Straż Miejska w Warszawie

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Jak opisuje w komunikacie stołeczna straż miejska, mieszkaniec ulicy Czerniakowskiej w czwartek 27 sierpnia, przed wyjściem do pracy zostawił otwarte okno. Po powrocie odkrył, że w jego mieszkaniu znajduje się nieproszony gość.

"Czuła się jak u siebie w domu"

"Aleksandretta obrożna - bo taki gatunek reprezentowała wizytująca mieszkanie na Mokotowie papuga - czuła się jak u siebie w domu. Nie reagowała na zdziwioną minę gospodarza" - opisują strażnicy miejscy.

Mężczyzna wezwał na miejsce ekopatrol.

"Po bezpiecznym odłowieniu papugi, strażniczka i strażnik sprawdzili dokładnie, czy nie jest ranna. Na szczęście nic jej nie dolegało. Aleksandretta została bezpiecznie przetransportowana do centrum CITES na terenie warszawskiego zoo" - wyjaśniono w komunikacie.

Papuga wleciała przez otwarte okno Źródło zdjęcia: Straż Miejska w Warszawie

Popularna papuga

Aleksandretta obrożna to gatunek średniego ptaka z rodziny papug wschodnich zamieszkujący środkową Afrykę i Półwysep Indyjski. Do Europy przedstawicieli tego gatunku sprowadzano na przełomie XIX i XX wieku, jako zwierzę domowe. Na początku XXI wieku na kontynencie odnotowano już istnienie 65 populacji o liczebności od kilkudziesięciu do kilku tysięcy osobników.

Papuga zyskała ogromną popularność wśród miłośników ptaków egzotycznych w Polsce. Ten gatunek przyciąga uwagę efektownym, zielonym upierzeniem z charakterystyczną "obrożą" i zaskakująco wysoką inteligencją, której towarzyszy zdolność naśladowania ludzkiej mowy.