"Nurogęsi, jedź ostrożnie". Z troski o kacze rodziny wymalowali znaki ostrzegawcze

Wcześniej były apele Zarządu Zieleni Miejskiej w Warszawie, teraz do akcji dbania o bezpieczeństwo nurogęsi dołączył Zarząd Dróg Miejskich. Na drogach rowerowych przy Myśliwieckiej i Czerniakowskiej pojawiły się znaki informujące rowerzystów o nietypowych spacerowiczach na tej trasie. To właśnie w tym rejonie kacze rodziny w okresie lęgowym (do czerwca) przechodzą przez ulicę, żeby dostać się do Wisły.