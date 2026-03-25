Mokotów

Zderzenie z autobusem. Jedna osoba w szpitalu

Zderzenie na Czerniakowskiej
Źródło: Aga/Kontakt24
Na Czerniakowskiej, podczas zmiany pasa ruchu, zderzyły się autobus miejski i samochód osobowy. Jedna z pasażerek autobusu trafiła do szpitala.
Do kolizji doszło na ulicy Czerniakowskiej. Pierwszą informację o sytuacji otrzymaliśmy na Kontakt24. Autobus ma zniszczony przód.

Policjanci zgłoszenie o otrzymali około godziny 11. - Doszło do zderzenia z udziałem osobowej skody i autobusu miejskiego linii 185. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że do zderzenia doszło w związku ze zmianą pasa ruchu przez kierującego skodą - poinformował mł. ap. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci przebadali kierujących na zawartość alkoholu. Byli trzeźwi. Posiadali również uprawnienia do kierowania pojazdami.

- Jedna z pasażerek autobusu, z podejrzeniem urazu obojczyka, została przewieziona do szpitala - dodał policjant.

Zderzenie na Czerniakowskiej
Źródło: Aga/Kontakt24

Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Aga/Kontakt24

