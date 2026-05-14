Mokotów "Twierdzą, że mieli zielone". Dwie osoby w szpitalu Magdalena Gruszczyńska |

Zderzenie na Sadybie

Dwa samochody osobowe zderzyły się na skrzyżowaniu Alei Witosa z ulicą Jana III Sobieskiego na Sadybie.

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Jeden z samochodów uderzył w latarnię, która się przekrzywiła. Trwa jej naprawa. Na miejscu pracuje też policja i nadzór ruchu - opisał reporter. Ostrzegł też o utrudnieniach. - Zablokowany jest jeden pas Witosa w kierunku Wawra oraz jeden pas Sobieskiego w kierunku centrum. Zablokowany jest też przystanek autobusowy Tor Stegny 04 w związku z czym występują problemy w kursowaniu autobusów - powiedział około 14.

"Obaj twierdzą, że mieli zielone"

- Zderzyły się Renault i Citroen. Obaj kierujący twierdzą, że mieli zielone światło. Pasażerka renault renault i kierująca citroenem trafiły do szpitala - poinformował Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci przebadali kierujących na obecność alkoholu. - Byli trzeźwi. Posiadali też uprawnienia do prowadzenia pojazdów - dodał Sobótka.