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Mokotów

Zderzenie w Alei Niepodległości, jedno auto dachowało

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Wypadek na Alei Niepodległości
Wypadek na Alei Niepodległości
Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
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W niedzielę w godzinach popołudniowych w Alei Niepodległości, w okolicy stacji metra Racławicka, zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Są utrudnienia w ruchu. Autobusy zostały skierowane na objazdy.

- W niedzielę po południu otrzymaliśmy zgłoszenie o kolizji, jedno z aut dachowało - powiedziała nam podkom. Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi i posiadali uprawnienia.

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, który przekazał, że do zdarzenia doszło w Alei Niepodległości w kierunku Służewa, przed skrzyżowaniem z ulicą Antoniego Edwarda Odyńca.

- Jeden z samochodów dachował i wpadł na barierki oddzielające jezdnie. Ma całkowicie zniszczony przód. Drugi z pojazdów, który brał udział w zdarzeniu - osobowy Hyundai ma zarysowany bok oraz skrzywione lewe, tylne koło - powiedział Mżyk.

Wypadek na Alei Niepodległości
Wypadek na Alei Niepodległości
Wypadek na Alei Niepodległości
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Wypadek na Alei Niepodległości
Wypadek na Alei Niepodległości
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Wypadek na Alei Niepodległości
Wypadek na Alei Niepodległości
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Wypadek na Alei Niepodległości
Wypadek na Alei Niepodległości
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Wypadek na Alei Niepodległości
Wypadek na Alei Niepodległości
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Wypadek na Alei Niepodległości
Wypadek na Alei Niepodległości
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Utrudnienia

Policjantka ostrzegła, że występują utrudnienia w ruchu. - Droga jest przejezdna, jednak jeden pas - skrajnie prawy - jest obecnie zablokowany - podała podkom. Kaczyńska.

"Z powodu zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu Al. Niepodległości / Wiktorska występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 174" - podał Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy zostały skierowane na trasę objazdową .Linia 174 w kierunku Bokserska: … - Al. Niepodległości - Madalińskiego - Wołoska - Odyńca - Al. Niepodległości - do swojej trasy.

Pojazdy komunikacji miejskiej omijają przystanki: Madalińskiego 01 oraz Metro Racławicka 01.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieWypadkiPolicja
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