Zderzenie w Alei Niepodległości, jedno auto dachowało
- W niedzielę po południu otrzymaliśmy zgłoszenie o kolizji, jedno z aut dachowało - powiedziała nam podkom. Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.
W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi i posiadali uprawnienia.
Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, który przekazał, że do zdarzenia doszło w Alei Niepodległości w kierunku Służewa, przed skrzyżowaniem z ulicą Antoniego Edwarda Odyńca.
- Jeden z samochodów dachował i wpadł na barierki oddzielające jezdnie. Ma całkowicie zniszczony przód. Drugi z pojazdów, który brał udział w zdarzeniu - osobowy Hyundai ma zarysowany bok oraz skrzywione lewe, tylne koło - powiedział Mżyk.
Utrudnienia
Policjantka ostrzegła, że występują utrudnienia w ruchu. - Droga jest przejezdna, jednak jeden pas - skrajnie prawy - jest obecnie zablokowany - podała podkom. Kaczyńska.
"Z powodu zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu Al. Niepodległości / Wiktorska występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 174" - podał Zarząd Transportu Miejskiego.
Autobusy zostały skierowane na trasę objazdową .Linia 174 w kierunku Bokserska: … - Al. Niepodległości - Madalińskiego - Wołoska - Odyńca - Al. Niepodległości - do swojej trasy.
Pojazdy komunikacji miejskiej omijają przystanki: Madalińskiego 01 oraz Metro Racławicka 01.