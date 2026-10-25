Mokotów Zderzenie w Alei Niepodległości, jedno auto dachowało Alicja Glinianowicz |

Wypadek na Alei Niepodległości Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

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- W niedzielę po południu otrzymaliśmy zgłoszenie o kolizji, jedno z aut dachowało - powiedziała nam podkom. Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi i posiadali uprawnienia.

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, który przekazał, że do zdarzenia doszło w Alei Niepodległości w kierunku Służewa, przed skrzyżowaniem z ulicą Antoniego Edwarda Odyńca.

- Jeden z samochodów dachował i wpadł na barierki oddzielające jezdnie. Ma całkowicie zniszczony przód. Drugi z pojazdów, który brał udział w zdarzeniu - osobowy Hyundai ma zarysowany bok oraz skrzywione lewe, tylne koło - powiedział Mżyk.

Wypadek na Alei Niepodległości Wypadek na Alei Niepodległości Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wypadek na Alei Niepodległości Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wypadek na Alei Niepodległości Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wypadek na Alei Niepodległości Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wypadek na Alei Niepodległości Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wypadek na Alei Niepodległości Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Utrudnienia

Policjantka ostrzegła, że występują utrudnienia w ruchu. - Droga jest przejezdna, jednak jeden pas - skrajnie prawy - jest obecnie zablokowany - podała podkom. Kaczyńska.

"Z powodu zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu Al. Niepodległości / Wiktorska występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 174" - podał Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy zostały skierowane na trasę objazdową .Linia 174 w kierunku Bokserska: … - Al. Niepodległości - Madalińskiego - Wołoska - Odyńca - Al. Niepodległości - do swojej trasy.

Pojazdy komunikacji miejskiej omijają przystanki: Madalińskiego 01 oraz Metro Racławicka 01.