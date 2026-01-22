Zderzenie na Puławskiej Źródło: Przyjazna Puławska / Facebook.com

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w środę po godzinie 17.30 przy ulicy Puławskiej w rejonie skrzyżowania z Odyńca.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 17.35. Doszło do zderzenie dwóch pojazdów mercedesa i toyoty RAV4 na ulicy Puławskiej. Toyotą podróżował tylko kierujący, w mercedesie był kierujący i dziecko. Wszyscy podróżni w momencie przybycia strażaków znajdowali się poza pojazdami, auta opuścili samodzielnie. Dziecko i kierujący z toyoty znajdowali się w karetce. Dziewczynka była przytomna z urazem głowy, miała zostać zabrana do szpitala - poinformował młodszy kapitan Łukasz Wojtas z warszawskiej straży pożarnej.

Jak przekazał nam młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji, sprawcą zdarzenia uznano kierowcę mercedesa, który nie ustąpił pierwszeństwa prowadzącemu toyotę. - Czteroletnie dziecko podróżujące mercedesem zostało zabrane do szpitala. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Kierowca mercedesa został ukarany mandatem karnym - wskazał policjant.

Występowały utrudnienia w ruchu, dwa skrajne pasy ruchu ulicy Puławskiej w kierunku Śródmieścia były zablokowane.

Od lat apelują o zmiany

Puławska na jej mokotowskim odcinku jest zaprzeczeniem miejskiej ulicy. Sześć pasów ruchu (po trzy w obu kierunkach), wąskie chodniki zastawione parkującymi samochodami. W niektórych miejscach piesi z trudem się mijają, a rowerzyści pozbawieni udogodnień są zmuszeni jechać tuż obok pędzących samochodów lub przeciskać się nielegalnie między pieszymi.

O przebudowę i uspokojenie ruchu na Puławskiej mieszkańcy oraz aktywistki miejscy walczą od wielu lat. Dobrym momentem na zmiany było rozpoczęcie budowy linii tramwajowej do Wilanowa. Na odcinku od placu Unii Lubelskiej do Madalińskiego Puławska była rozkopana i częściowo nieprzejezdna. Remontowano torowisko. Urzędnicy jednak z tej szansy nie skorzystali.

Aktualnie projektowanie przebudowy ulicy Puławskiej na odcinku od Dolnej do Rakowieckiej jest w toku. Co się zmieni? Jednym z najważniejszych elementów przebudowy będzie likwidacja rowerowego teleportu. W ostatnich latach powstały trasy rowerowe na dziewięciokilometrowym fragmencie Puławskiej aż do granicy miasta. Wygodnej drogi dla cyklistów brakuje wciąż na odcinku od Dolnej do Rakowieckiej.

Założeniem modernizacji jest rezygnacja z jednego pasa jezdni. To pozwoli na wytyczenie trzymetrowego chodnika z nową zielenią. Miejsce na odseparowaną od chodnika drogę dla rowerów znalazłoby się tam, gdzie stoją dziś latarnie, sygnalizatory oraz studzienki odwadniające jezdnię. Zostaną one przesunięte.

Przebudowane zostaną cztery duże skrzyżowania: z Dolną, Dąbrowskiego, Madalińskiego i Narbutta. Pojawią się nowe sygnalizatory i przejścia dla pieszych.

