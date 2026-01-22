Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Zderzenie na ruchliwej ulicy. Auto wpadło na chodnik, w środku było czteroletnie dziecko

Zderzenie na Puławskiej
Zderzenie na Puławskiej
Źródło: Przyjazna Puławska / Facebook.com
W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych na Puławskiej, jeden z nich wpadł na chodnik. Do szpitala trafiła czteroletnia dziewczynka.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w środę po godzinie 17.30 przy ulicy Puławskiej w rejonie skrzyżowania z Odyńca.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 17.35. Doszło do zderzenie dwóch pojazdów mercedesa i toyoty RAV4 na ulicy Puławskiej. Toyotą podróżował tylko kierujący, w mercedesie był kierujący i dziecko. Wszyscy podróżni w momencie przybycia strażaków znajdowali się poza pojazdami, auta opuścili samodzielnie. Dziecko i kierujący z toyoty znajdowali się w karetce. Dziewczynka była przytomna z urazem głowy, miała zostać zabrana do szpitala - poinformował młodszy kapitan Łukasz Wojtas z warszawskiej straży pożarnej.

Jak przekazał nam młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji, sprawcą zdarzenia uznano kierowcę mercedesa, który nie ustąpił pierwszeństwa prowadzącemu toyotę. - Czteroletnie dziecko podróżujące mercedesem zostało zabrane do szpitala. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Kierowca mercedesa został ukarany mandatem karnym - wskazał policjant.

Występowały utrudnienia w ruchu, dwa skrajne pasy ruchu ulicy Puławskiej w kierunku Śródmieścia były zablokowane.

Od lat apelują o zmiany

Puławska na jej mokotowskim odcinku jest zaprzeczeniem miejskiej ulicy. Sześć pasów ruchu (po trzy w obu kierunkach), wąskie chodniki zastawione parkującymi samochodami. W niektórych miejscach piesi z trudem się mijają, a rowerzyści pozbawieni udogodnień są zmuszeni jechać tuż obok pędzących samochodów lub przeciskać się nielegalnie między pieszymi.

O przebudowę i uspokojenie ruchu na Puławskiej mieszkańcy oraz aktywistki miejscy walczą od wielu lat. Dobrym momentem na zmiany było rozpoczęcie budowy linii tramwajowej do Wilanowa. Na odcinku od placu Unii Lubelskiej do Madalińskiego Puławska była rozkopana i częściowo nieprzejezdna. Remontowano torowisko. Urzędnicy jednak z tej szansy nie skorzystali.

Aktualnie projektowanie przebudowy ulicy Puławskiej na odcinku od Dolnej do Rakowieckiej jest w toku. Co się zmieni? Jednym z najważniejszych elementów przebudowy będzie likwidacja rowerowego teleportu. W ostatnich latach powstały trasy rowerowe na dziewięciokilometrowym fragmencie Puławskiej aż do granicy miasta. Wygodnej drogi dla cyklistów brakuje wciąż na odcinku od Dolnej do Rakowieckiej.

Założeniem modernizacji jest rezygnacja z jednego pasa jezdni. To pozwoli na wytyczenie trzymetrowego chodnika z nową zielenią. Miejsce na odseparowaną od chodnika drogę dla rowerów znalazłoby się tam, gdzie stoją dziś latarnie, sygnalizatory oraz studzienki odwadniające jezdnię. Zostaną one przesunięte.

Przebudowane zostaną cztery duże skrzyżowania: z Dolną, Dąbrowskiego, Madalińskiego i Narbutta. Pojawią się nowe sygnalizatory i przejścia dla pieszych.

Czytaj też: Tragiczny wypadek na Grochowskiej, w szpitalu zmarł chłopiec. Kierowcy obu aut zatrzymani

Policja o przebiegu wypadku na Grochowskiej
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: dg, ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Przyjazna Puławska/facebook.com

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w WarszawieWypadki
Czytaj także:
Akcja służb w Ładzyniu
Samochód w rowie, w środku nieprzytomny kierowca. Reanimacja
Okolice
Emilka miała trzy lata, nie żyje
Trzyletnia Emilka umierała w cierpieniu. Matka skazana, sprawa znów w sądzie
Okolice
Gotówka, wagi, telefony i narkotyki znalezione w mieszkaniu 33-latka
Policjanci zapukali do mieszkania, przez okno wyleciały narkotyki
Wola
Wypadł z drogi, przejechał kilkadziesiąt metrów i uderzył w drzewo
Wypadł z drogi, przejechał kilkadziesiąt metrów i uderzył w drzewo
Okolice
W warszawskim zoo przyszedł na świat kanczyl jawajski
Ma nogi cienkie jak ołówek, ale bronić się potrafi
Praga Północ
Porzucony bagaż na Lotnisku Chopina i akcja służb (zdj. ilustracyjne)
200 osób ewakuowano z Lotniska Chopina
Policyjny radiowóz zimą
Zaginiony 12-latek odnaleziony
Okolice
"Kajko i Kokosz - Rogata Heca"
"Kajko i Kokosz" w gwarze warszawskiej
Dariusz Gałązka
Kierowca stracił prawo jazdy podczas kontroli drogowej (zdjęcie ilustracyjne)
"Zapomniał" o blokadzie alkoholowej, stracił prawo jazdy i stanie przed sądem
Okolice
W ubiegłym roku wpłynęło prawie 700 tysięcy zgłoszeń do Miejskiego Centrum Kontaktu 19115
Prawie 700 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców stolicy
Wola
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że zawinił czynnik ludzki"
Komunikacja
Napadli 16-latka, zatrzymany 14-latek
Napadli i ranili 16-latka. Policjanci zatrzymali 14-latka
Targówek
Projekty do budżetu obywatelskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Autobus do schroniska, powrót promu lub automat recytujący wiersze
Śródmieście
Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
Ktoś podpalił jej włosy na Dworcu Centralnym. "Poczułam okropny smród"
Katarzyna Kędra
Sala KRS
Prokuratura wysłała policję do biur rzeczników dyscyplinarnych sędziów
Mokotów
Policja zatrzymała mężczyznę
Jeden wpadł na gorącym uczynku, drugiego dopadła "Kobra"
Praga Południe
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Jest opinia psychiatryczna Mieszka R. podejrzanego o morderstwo na UW
Śródmieście
Ferie zimowe
Bez stoku narciarskiego na ferie. Nie ma też miejsc dla sanek
Ochota
Kaczki w parku w Konstancie-Jeziornie
"Zimą pamiętajmy o ptakach"
Okolice
"Największe uderzenie w przestępczość narkotykową w historii UE"
Ponad 100 zatrzymanych, wielu w Polsce. "Największe w historii Unii" uderzenie
TVN24
Szambiarki stoją w kolejce przez zlewnią w Ząbkach
Sznur szambiarek przed punktem zrzutu. "Rozlewa się" problem z nieczystościami
Dariusz Gałązka
Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
"Widziałam, jak krew leci mu po plecach". Świadkowie o zabójstwie
Śródmieście
Skrzyżowanie Płaskowickiej i Lanciego
Będzie kolejne rondo na jednej z głównych ulic Ursynowa
Ursynów
Opóźnione są pociągi
Zepsuty pociąg zablokował ruch na linii średnicowej
Ochota
Zespół budowlany Centralnego Biura Studiów Budownictwa Przemysłowego
"Żyletkowiec" został zabytkiem
Śródmieście
Teren ósmego parku
Spacer po parku tylko z kartą wstępu
Ursynów
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
"Grochowska ma parametry autostrady". Od lat wiedzą, że jest skrajnie niebezpieczna
Klaudia Kamieniarz
Znicze w miejscu tragicznego wypadku na Grochowskiej
Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Zarzuty dla obojga kierujących
Praga Południe
collegium humanum
Proces w sprawie Collegium Humanum przeniesiony do Warszawy
Śródmieście
29-latek został zatrzymany
Sądził, że chroni swoje pieniądze i bierze udział policyjnej akcji
Praga Południe
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki