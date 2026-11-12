Mokotów Zderzenie i korek na Puławskiej Magdalena Gruszczyńska |

Zderzenie na Pułwskiej Źródło wideo: Klara/tvn24.pl Źródło zdj. gł.: Klara/tvn24.pl

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Do kolizji doszło na ulicy Puławskiej, niedaleko Spacerowej.

- Dwa samochody brały udział w zdarzeniu. Łącznie podróżowały nimi trzy osoby. Jedna z nich była pod opieką zespołu ratownictwa medycznego - poinformował st. kpt Przemysław Skoneczny z warszawskiej straży pożarnej.

Na miejscy pracował jeden zastęp straży pożarnej.

Zderzenie na Puławskiej Źródło zdjęcia: Klara/tvn24.pl

"Nie przyznał się do winy"

Na miejscu swoje czynności prowadziła policja.

- W zderzeniu brał udział obywatel Uzbekistanu, kierujący Toyotą oraz obywatelka Polski kierująca Lexusem. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący Toyotą najechał na tył Lexusa. Kierowca Toyoty nie przyznał się do winy. Policjanci sporządzili wniosek do sądu o jego ukaranie - przekazał Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Kierujący zostali przebadani przez funkcjonariuszy na zawartość alkoholu, byli trzeźwi. Posiadali też uprawnienia do kierowania

W związku ze zdarzeniem, na ulicy Puławskiej występowały utrudnienia w ruchu w kierunku centrum.

Zderzenie na Puławskiej Źródło zdjęcia: Klara/tvn24.pl