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Mokotów

Zderzenie i korek na Puławskiej

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Zderzenie na Puławskiej
Zderzenie na Pułwskiej
Źródło wideo: Klara/tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: Klara/tvn24.pl
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Dwa samochody zderzyły się na ulicy Puławskiej. Jeden z kierowców, uczestniczących w zdarzeniu nie przyznał się do winy. Były utrudnienia w ruchu w kierunku centrum.

Do kolizji doszło na ulicy Puławskiej, niedaleko Spacerowej.

- Dwa samochody brały udział w zdarzeniu. Łącznie podróżowały nimi trzy osoby. Jedna z nich była pod opieką zespołu ratownictwa medycznego - poinformował st. kpt Przemysław Skoneczny z warszawskiej straży pożarnej.

Na miejscy pracował jeden zastęp straży pożarnej.

Zderzenie na Puławskiej
Zderzenie na Puławskiej
Źródło zdjęcia: Klara/tvn24.pl

"Nie przyznał się do winy"

Na miejscu swoje czynności prowadziła policja.

- W zderzeniu brał udział obywatel Uzbekistanu, kierujący Toyotą oraz obywatelka Polski kierująca Lexusem. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący Toyotą najechał na tył Lexusa. Kierowca Toyoty nie przyznał się do winy. Policjanci sporządzili wniosek do sądu o jego ukaranie - przekazał Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Kierujący zostali przebadani przez funkcjonariuszy na zawartość alkoholu, byli trzeźwi. Posiadali też uprawnienia do kierowania

W związku ze zdarzeniem, na ulicy Puławskiej występowały utrudnienia w ruchu w kierunku centrum.

Zderzenie na Puławskiej
Zderzenie na Puławskiej
Źródło zdjęcia: Klara/tvn24.pl
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieUtrudnienia w ruchuStraż pożarna
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