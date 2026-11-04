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Mokotów

Zderzenie autobusu z autem. Utrudnienia na Mokotowie

Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie
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Źródło zdj. gł.: TVN24
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We wtorek rano na Dolnym Mokotowie zderzyły się samochód i autobus. Dwoje dzieci i kierowcę autobusu zabrano do szpitala na badania. Są utrudnienia w ruchu dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Dolnej, Belwederskiej i Chełmskiej. Autobus linii 503 zderzył się z samochodem osobowym.

Jak poinformował aspirant Łukasz Wujek z Państwowej Straży Pożarnej, do szpitala na badania zostało zabranych kierowca autobusu i dwoje dzieci w wieku 11 lat. - Trzy osoby zostały przebadane na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego - powiedział strażak.

Są utrudnienia w ruchu. Zator w kierunku centrum zaczyna się już na wysokości Alei Witosa, czyli ma około półtora kilometra.

Zdarzenie w Warszawie

Zdarzenie w Warszawie
Zdarzenie w Warszawie
Źródło: Kontakt24 / Andrzej
Zdarzenie w Warszawie
Zdarzenie w Warszawie
Źródło: Kontakt24 / Andrzej

O utrudnieniach ostrzega również Zarząd Transportu Miejskiego.

"Z powodu zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu ul. Dolnej i ul. Belwederskiej występują utrudnienia w kursowaniu linii 14,16 i 19. Możliwe opóźnienia kursów oraz skierowanie linii na trasy objazdowe" - podano w komunikacie.

Zderzenie na Dolnej
Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie
Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie
Źródło zdjęcia: TVN24
Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie
Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie
Źródło zdjęcia: tvn24.pl
Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie
Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie
Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie
Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie
Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie
Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie
Źródło zdjęcia: tvn24.pl
Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie
Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie
Źródło zdjęcia: TVN24
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w Warszawie
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