Mokotów Zderzenie autobusu z autem. Utrudnienia na Mokotowie

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Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Dolnej, Belwederskiej i Chełmskiej. Autobus linii 503 zderzył się z samochodem osobowym.

Jak poinformował aspirant Łukasz Wujek z Państwowej Straży Pożarnej, do szpitala na badania zostało zabranych kierowca autobusu i dwoje dzieci w wieku 11 lat. - Trzy osoby zostały przebadane na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego - powiedział strażak.

Są utrudnienia w ruchu. Zator w kierunku centrum zaczyna się już na wysokości Alei Witosa, czyli ma około półtora kilometra.

Zdarzenie w Warszawie Zdarzenie w Warszawie Źródło: Kontakt24 / Andrzej Zdarzenie w Warszawie Źródło: Kontakt24 / Andrzej

O utrudnieniach ostrzega również Zarząd Transportu Miejskiego.

"Z powodu zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu ul. Dolnej i ul. Belwederskiej występują utrudnienia w kursowaniu linii 14,16 i 19. Możliwe opóźnienia kursów oraz skierowanie linii na trasy objazdowe" - podano w komunikacie.

Zderzenie na Dolnej Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie Źródło zdjęcia: TVN24 Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie Źródło zdjęcia: tvn24.pl Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie Źródło zdjęcia: tvn24.pl Zderzenie auta z autobusem na Mokotowie Źródło zdjęcia: TVN24