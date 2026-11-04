Zderzenie autobusu z autem. Utrudnienia na Mokotowie
Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Dolnej, Belwederskiej i Chełmskiej. Autobus linii 503 zderzył się z samochodem osobowym.
Jak poinformował aspirant Łukasz Wujek z Państwowej Straży Pożarnej, do szpitala na badania zostało zabranych kierowca autobusu i dwoje dzieci w wieku 11 lat. - Trzy osoby zostały przebadane na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego - powiedział strażak.
Są utrudnienia w ruchu. Zator w kierunku centrum zaczyna się już na wysokości Alei Witosa, czyli ma około półtora kilometra.
Zdarzenie w Warszawie
O utrudnieniach ostrzega również Zarząd Transportu Miejskiego.
"Z powodu zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu ul. Dolnej i ul. Belwederskiej występują utrudnienia w kursowaniu linii 14,16 i 19. Możliwe opóźnienia kursów oraz skierowanie linii na trasy objazdowe" - podano w komunikacie.