Zderzenie auta z karetką jadącą na sygnale

Do zderzenia osobowego Seata z karetką doszło na skrzyżowaniu Powsińskiej z Gołkowską. Reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski informuje o utrudnieniach. - Jest zwężenie do jednego pasa na skrzyżowaniu w stronę centrum - zaznacza.
Jak dodaje, część jezdni blokuje rozbity ambulans, ale również Seat. - Dużo płynów na jezdni, na miejscu są trzy wozy strażackie, jedna karetka i policja - podkreśla.
Zdarzenie potwierdza policja. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 15.11. Ze wstępnych ustaleń wynika, że karetka poruszająca się z użyciem sygnału uprzywilejowania zderzyła się z Seatem. Jej kierowca był trzeźwy. Z kolei kobieta kierująca Seatem badana jest przez ratowników medycznych - przekazał nam Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
Jak dodał policjant, zablokowane są trzy pasu ruchu w kierunku Trasy Siekierkowskiej.
