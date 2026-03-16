Zderzenie auta z karetką jadącą na sygnale

Do zderzenia osobowego Seata z karetką doszło na skrzyżowaniu Powsińskiej z Gołkowską. Reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski informuje o utrudnieniach. - Jest zwężenie do jednego pasa na skrzyżowaniu w stronę centrum - zaznacza.

Jak dodaje, część jezdni blokuje rozbity ambulans, ale również Seat. - Dużo płynów na jezdni, na miejscu są trzy wozy strażackie, jedna karetka i policja - podkreśla.

Zdarzenie potwierdza policja. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 15.11. Ze wstępnych ustaleń wynika, że karetka poruszająca się z użyciem sygnału uprzywilejowania zderzyła się z Seatem. Jej kierowca był trzeźwy. Z kolei kobieta kierująca Seatem badana jest przez ratowników medycznych - przekazał nam Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodał policjant, zablokowane są trzy pasu ruchu w kierunku Trasy Siekierkowskiej.

Zderzenie z karetką na Mokotowie Zderzenie z karetką na Mokotowie Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Wypadek na Mokotowie Źródło: tvnwarszawa.pl Zderzenie z karetką na Mokotowie Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Zderzenie z karetką na Mokotowie Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl