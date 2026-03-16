Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Zderzenie auta z karetką jadącą na sygnale

Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Na Mokotowie doszło do zderzenia auta osobowego z prywatną karetką jadącą na sygnale. Są utrudnienia w kierunku centrum. Kierująca samochodem jest badana przez ratowników medycznych.

Do zderzenia osobowego Seata z karetką doszło na skrzyżowaniu Powsińskiej z Gołkowską. Reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski informuje o utrudnieniach. - Jest zwężenie do jednego pasa na skrzyżowaniu w stronę centrum - zaznacza.

Jak dodaje, część jezdni blokuje rozbity ambulans, ale również Seat. - Dużo płynów na jezdni, na miejscu są trzy wozy strażackie, jedna karetka i policja - podkreśla.

Zdarzenie potwierdza policja. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 15.11. Ze wstępnych ustaleń wynika, że karetka poruszająca się z użyciem sygnału uprzywilejowania zderzyła się z Seatem. Jej kierowca był trzeźwy. Z kolei kobieta kierująca Seatem badana jest przez ratowników medycznych - przekazał nam Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodał policjant, zablokowane są trzy pasu ruchu w kierunku Trasy Siekierkowskiej.

Poranek z korkiem. Zderzenie trzech aut na S2
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Poranek z korkiem. Zderzenie trzech aut na S2

Okolice

Autorka/Autor: Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Zwiń opisWięcej
