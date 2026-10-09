Mokotów Jest sanitariuszem w jednym z warszawskich szpitali. Policja w jego mieszkaniu znalazła narkotyki Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

40-latek został zatrzymany Źródło wideo: KRP Warszawa II Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa II

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Policjanci uzyskali informacje wskazujące, że 40-latek może przechowywać narkotyki w miejscu zamieszkania. Objęli więc obserwacją rejon jego mieszkania. Gdy mężczyzna wyszedł z budynku, rozpoznali go, wylegitymowali i poinformowali o przyczynie podjętych czynności.

"Mężczyzna zaprzeczał, by posiadał narkotyki. Policjanci przystąpili więc do przeszukania mieszkania. W kuchni, w szafce, znaleźli kilka opakowań z suszem roślinnym i sprasowaną substancją. Zabezpieczone środki poddano wstępnemu badaniu, które potwierdziło, że to marihuana i haszysz" - przekazała asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Następnie substancje zostały zważone i przekazane do dalszych badań. Jak podała policjantka, łącznie zabezpieczono ponad 26 gramów marihuany oraz ponad 22 gramy haszyszu. Ich czarnorynkową wartość oszacowano na około 15 tysięcy złotych. Zabezpieczono również gotówkę na poczet przyszłych kar.

Narkotyki znalezione przez policjantów Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II

"Jest sanitariuszem w jednym z warszawskich szpitali"

"Sprawa ma szczególnie niepokojący kontekst ponieważ zatrzymany jest sanitariuszem w jednym z warszawskich szpitali" - wyjaśniła Haberska.

Policjanci ustalili, że dzień przed zatrzymaniem 40-latek pełnił dyżur w placówce. W związku z uzasadnionym podejrzeniem, że mógł wykonywać obowiązki służbowe pod wpływem środków odurzających, przeprowadzili badanie śliny.

"Wynik testu wskazał obecność THC i kokainy. Od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań, które mają zweryfikować wynik testu przesiewowego. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu" - dodała Haberska.

40-latek został zatrzymany Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II

Policja bada udział innych osób

Zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Po wykonaniu czynności prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, zobowiązując mężczyznę do stawiennictwa cztery razy w tygodniu.

Policjanci prowadzą dalsze czynności, by ustalić, od kogo zatrzymany nabywał narkotyki i czy w sprawę mogą być zaangażowane inne osoby.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów.