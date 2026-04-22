Trzy stacje metra zostały zamknięte
Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o ewakuacji stacji metra Pole Mokotowskie.
O szczegóły zapytaliśmy w Metrze Warszawskim. - W związku z pozostawionym bagażem ewakuowano stację Wierzbno. Wyłączone z ruchu są stacje: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie. Trwa uruchamianie komunikacji zastępczej - poinformował po godzinie 18.30 Maciej Czerski z Metra Warszawskiego.
Pierwsza linia metra kursowała w dwóch pętlach: Młociny - Politechnika i Kabaty - Wilanowska. Przed godziną 19 przywrócono ruch.
