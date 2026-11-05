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Mokotów

Zamkną odcinek Czerniakowskiej na pięć dni. Duże utrudnienia dla kierowców i pasażerów

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Czerniakowska stoi
Paraliż Wisłostrady
Źródło wideo: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
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W piątek, 6 listopada, wieczorem rozpocznie się remont nawierzchni Czerniakowskiej. Drogowcy zamkną obie jezdnie na odcinku między ulicą Idzikowskiego a Trasą Siekierkowską. Utrudnienia potrwają aż do środy, 11 listopada.

Prace rozpoczną się w piątek o godzinie 22. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, ze względu na duży zakres remontu wymiana nawierzchni potrwa dłużej niż zazwyczaj. Kierowcy wrócą na wyremontowany odcinek w środę, 11 listopada, o godzinie 4 rano.

Zmiana organizacji ruchu

Na czas robót całkowicie zamknięte zostaną obie jezdnie Czerniakowskiej pomiędzy Trasą Siekierkowską a skrzyżowaniem z ulicami Idzikowskiego i Gołkowską.

Kierowcy będą mogli ominąć zamknięty odcinek Trasą Siekierkowską, Aleją Witosa, ulicami Jana III Sobieskiego i św. Bonifacego. Z Powsińskiej i Gołkowskiej objazd poprowadzi ulicą Idzikowskiego do Alei Witosa.

Jadący od strony Mokotowa będą mogli skorzystać z ulic Gagarina, Belwederskiej, Jana III Sobieskiego i Idzikowskiego. Z kolei od strony Wilanowa objazd wyznaczono przez Przyczółkową, Aleję Wilanowską i ulicę Jana III Sobieskiego do Alei Witosa.

Na czas remontu ulice Pyjasa i Plac Bernardyński stracą bezpośrednie połączenie z Czerniakowską.

Zmiany obejmą również sąsiednie skrzyżowania. Na Powsińskiej, przed skrzyżowaniem z Idzikowskiego i Gołkowską, zamknięte zostaną dwa środkowe pasy. Kierowcy będą mogli skręcić wyłącznie w lewo lub w prawo.

Z kolei na Czerniakowskiej od strony Mokotowa, przed Trasą Siekierkowską, dostępne będą po dwa pasy do skrętu w każdym kierunku. Dodatkowy pas do skrętu w lewo pojawi się również w Alei Witosa, na skrzyżowaniu z ulicą Jana III Sobieskiego.

Utrudnienia odczują także piesi. Przez Wisłostradę na wysokości skrzyżowania z Idzikowskiego i Gołkowską będzie można przejść wyłącznie po stronie Powsińskiej. Przejście dla pieszych przez Czerniakowską przy Trasie Siekierkowskiej pozostanie otwarte.

Remont Czerniakowskiej
Remont Czerniakowskiej
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Autobusy na objazdach

Remont spowoduje również zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy linii 131, 162, 180 oraz nocnej N83 zostaną skierowane na objazd Aleją Witosa, ulicą Jana III Sobieskiego i Idzikowskiego.

Linie 185 i nocna N33 pojadą ulicą Idzikowskiego i Aleją Witosa. Z kolei trasa linii 187 zostanie skrócona do przystanku Chełmska.

Normalna organizacja ruchu na Czerniakowskiej ma zostać przywrócona w środę, 11 listopada, o godzinie 4 rano.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Remonty i utrudnienia w Warszawie
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