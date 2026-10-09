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Mokotów

Prokuratura w szpitalu na Madalińskiego. "Ponowne czynności" po śmierci pacjentki

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Śmierć ciężarnej w szpitalu przy Madalińskiego
Śledztwo w sprawie śmierci ciężarnej kobiety
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Prokuratura ponownie weszła do szpitala przy ulicy Madalińskiego w Warszawie. W grudniu ubiegłego roku doszło tam do śmierci 31-letniej Kaliny. Kobiecie w czasie prostego zabiegu ginekologicznego zamiast tlenu podano podtlenek azotu.

Od czwartku w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego trwają czynności prokuratury. Dotychczas w zainteresowaniu śledczych znajdował się jedynie sprzęt z sali F, gdzie leżała pacjentka, która w grudniu miała zapaść podczas rutynowego zabiegu i już nie odzyskała przytomności. Jak podała "Wyborcza", aktualnie służby nabrały "pewnych podejrzeń", co do pozostałych urządzeń w placówce. Zapytaliśmy w piątek o sprawę Prokuraturę Okręgową.

Prokuratura: zarządzono ponowne czynności

- Do tej pory badany był tylko bezpośredni zestaw urządzeń z sali, który dotyczył bezpośrednio zdarzenia. Trwające czynności i zebrany materiał dowodowy spowodował, że na tym etapie należy sprawdzić cały system przepływu gazów na terenie szpitala, dlatego też zostały zarządzone ponowne czynności w tym zakresie - powiedziała nam prokurator Marta Banaszek z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - Chodzi o sprawdzenie kolumn - dodała prokurator.

Kolumny anestezjologiczne to instalacja wpięta na stałe do sieci elektrycznej oraz centralnego systemu dystrybucji gazów medycznych w szpitalu. Zapewnia ona bezpośredni dostęp do tlenu, podtlenku azotu i sprężonego powietrza. Do takiej kolumny podłącza się aparat do znieczulania, który odpowiada za bezpieczne usypianie pacjenta, sztuczną wentylację jego płuc oraz bieżące monitorowanie parametrów życiowych.

Prokuratura na ten moment nie udziela szczegółowych informacji dotyczących dotychczasowych ustaleń śledztwa ani tego ile kolumn obejmują obecnie prowadzone czynności.

Śledztwo w Prokuraturze Okręgowej prowadzi prokurator Zbigniew Busz, uznawany za specjalistę od postępowań dotyczących spraw medycznych. Jak pisaliśmy, prokurator nakazał zabezpieczenie nie tylko dokumentacji medycznej w szpitalu przy Madalińskiego, ale także technicznej, związanej z remontem kolumn anestezjologicznych.

To właśnie w czasie remontu urządzeń miało dojść do pomyłki przy podpinaniu węży doprowadzających do urządzeń medycznych tlen i podtlenek azotu. Zamiana sprawiła, że 31-letnia Kalina była przez kilkanaście minut podduszana, a lekarze mieli nie wiedzieć o pomyłce. Gdy się zorientowali, zaczęła się akcja reanimacyjna. Kobieta będąca w 14. tygodniu ciąży nie odzyskała już przytomności i po 10 dniach zmarła.

Zgłosiła się na zabieg

Do śmierci pacjentki doszło na początku grudnia w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego. Mokotowska placówka jest jedną z najnowocześniejszych w stolicy. Od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach najlepszych i najchętniej wybieranych przez kobiety oddziałów ginekologiczno-położniczych.

Ciężarna zgłosiła się do szpitala na rutynowy zabieg. Jak ustaliliśmy, była ona pierwszą osobą, która trafiła na salę po jej niedawnym remoncie.

Pacjentce założono maskę tlenową. Kiedy personel dostrzegł obniżanie się poziomu saturacji, podjęto decyzję o zwiększeniu dawki tlenu, jednak mimo to parametry natlenienia organizmu wciąż ulegały pogorszeniu.

Medycy mieli początkowo przypuszczać, że powodem nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjentki są powikłania związane z zabiegiem.

Nie pomogła również wentylacja ręczna. Pacjentkę w ciężkim stanie przewieziono do Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA przy Wołoskiej, gdzie wkrótce potem zmarła.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
SzpitalProkuraturaProkuratura OkręgowaZdrowie
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