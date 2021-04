Zakażony koronawirusem uciekł z izolatorium

- Mężczyzna przyleciał do Polski z Kijowa i mając świadomość, że uzyskał dodatni wynik na obecność koronawirusa samowolnie oddalił się z izolatorium, do którego został skierowany przez Służbę Medyczną Lotniska Chopina. Od początku pobytu w izolatorium 43-latek sprawiał problemy - awanturował się, podejmował próby ucieczki, aż wreszcie bez wiedzy personelu medycznego oddalił się z miejsca - informuje Iwona Kijowska z mokotowskiej komendy.

Pojechał taksówką do wynajętego mieszkania

Jak ustalili policjanci, mężczyzna po opuszczeniu izolatorium pojechał taksówką do wynajętego mieszkania. - Później wybrał się na zakupy do pobliskiego kiosku. Funkcjonariusze odnaleźli go i przywieźli do komendy przy Malczewskiego z zachowaniem wszelkich środków ostrożności - zaznacza Kijowska.