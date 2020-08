Sinice wróciły. Zakaz kąpieli w Jeziorku Czerniakowskim

"W związku z podejrzeniem występowania sinic w Jeziorku Czerniakowskim od dzisiaj [od poniedziałku - red.] do odwołania został wprowadzony zakaz kąpieli" - napisali urzędnicy.

Poinformowali również, że w poniedziałek zostały pobrane do badania próbki wody i zapewnili, że będą na bieżąco informować o wynikach badań.

Wytwarzają silne toksyny

To pierwszy raz w tym sezonie, kiedy obowiązuje zakaz kąpieli w Jeziorku Czerniakowskim. Dotychczas zdarzało się to kilka razy w sezonie.

Wykwitom sinic sprzyja duże nasłonecznienie, wysoka temperatura wody oraz brak silnego wiatru. Wytwarzają one niebezpieczne toksyny, dlatego należy wystrzegać się kąpieli w wodzie, gdzie są obecne. Jeśli jednak się na to zdecydujemy, to musimy liczyć się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, między innymi porażeniem mięśni.