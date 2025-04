Zadymienie w szkole i ewakuacja. Nietypowa przyczyna

Zadymienie w Społecznej Szkole Podstawowej nr 26 Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy Zadymienie w Społecznej Szkole Podstawowej nr 26 Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy Zadymienie w Społecznej Szkole Podstawowej nr 26 Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy Zadymienie w Społecznej Szkole Podstawowej nr 26 Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy

Z powodu zadymienia ze szkoły podstawowej przy ulicy Rakowieckiej ewakuowano dzieci i nauczycieli. W sumie ponad 200 osób. Okazało się, że przyczyną nie był pożar, lecz zapłon mieszaniny aluminium z żelazem, która osiągnęła bardzo wysoką temperaturę ponad 300 stopni Celsjusza.

Po godzinie 9 strażacy interweniowali w Społecznej Szkole Podstawowej nr 26 przy ulicy Rakowieckiej 32. Otrzymali zgłoszenie o wydobywającym się dymie. Jego przyczyną nie był jednak pożar.

Uczniowie wraz z nauczycielami zostali ewakuowani. Na miejscu zjawiła się Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, której zadaniem było wsparcie działań oraz identyfikacja substancji o wysokiej temperaturze, która spowodowała zadymienie.

"Mieszanina żelaza z aluminium"

"Zidentyfikowana substancja, która była przyczyną zadymienia to mieszanina aluminium z żelazem. Jej temperatura w momencie przybycia na miejsce zdarzenia to ponad 300 stopni Celsjusza" - poinformowała Komenda Miejska PSP Warszawy. Substancja została zabrana z budynku, gdy jej temperatura spadła do 30 stopni.

W działaniach które trwały ponad cztery godziny uczestniczyło sześć zastępów straży pożarnej. Na razie nie wiadomo, skąd ta substancja (chodzi prawdopodobnie o termit - red.) znalazła się w szkole.

