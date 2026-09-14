Mokotów Zabójstwo kobiety na Mokotowie. Policja zatrzymała podejrzanego Alicja Glinianowicz |

Zabójstwo kobiety na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: TVN24

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Zdarzenie miało miejsce w sobotni poranek, 12 września przy ulicy Konstruktorskiej 5B na Mokotowie. Kłótnia partnerów zakończyła się śmiercią młodej kobiety. Jak poinformował portal wp.pl, ofiara zginęła od kilkunastu ciosów zadanych jej ostrym narzędziem.

- Zgłoszenie dotyczące śmierci kobiety w jednym z mieszkań na Mokotowie otrzymaliśmy około godziny 7 rano - podała nam aspirant sztabowy Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Pomimo podjętych działań nie udało się uratować kobiety.

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Zatrzymany nie stawiał oporu

Policjanci na miejscu zdarzenia zatrzymali 22-letniego mężczyznę. - Zatrzymany nie stawiał oporu, sam powiadomił o zdarzeniu służby. Policjanci wykonali na miejscu czynności, w tym oględziny pod nadzorem prokuratora - doprecyzowała asp. szt. Haberska.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku artykułu 148 Kodeksu karnego, czyli zabójstwa. W niedzielę miały miejsce czynności w prokuraturze.