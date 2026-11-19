Mokotów Pogrążyła go rękawiczka. Prawomocne dożywocie za zabójstwo emerytów Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

W 2012 roku w Warszawie zamordowano parę emerytów z Niemiec - materiał "Uwagi" TVN cz. 1 Źródło wideo: Uwaga, prod. TVN, 2012 Źródło zdj. gł.: KSP

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Zdzisław W. był wcześniej wielokrotnie karany za rozboje oraz usiłowanie zabójstwa syna. Po latach został oskarżony o dwa zabójstwa, których dokonał pistoletem kaliber 6,35 mm w warunkach recydywy. Ponadto oskarżono go o posiadanie broni bez zezwolenia.

Jego proces przed sądem I instancji zakończył się pod koniec czerwca 2025 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał go na dożywocie. Od wyroku tego apelację złożyła obrona.

Kara dożywocia w mocy

W czwartek w sprawie morderstwa zapadło prawomocne rozstrzygnięcie. Wcześniej strony wygłosiły mowy. Obrona wnosiła w nich o uniewinnienie Zdzisława W. od zarzucanych czynów lub uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Z kolei prokuratura o utrzymanie wyroku w mocy.

Sam Zdzisław W., który nie przyznał się do winy, podkreślił, że nigdy nie porzuciłby rękawiczki na miejscu zbrodni. Wskazywał też na to, iż pies tropiący nie podjął zapachu sprawcy.

Następnie przewodnicząca składu sędzia Anna Zdziarska zarządziła przerwę, po której ogłoszono wyrok. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy karę dożywocia.

Sędzia w ustnym uzasadnieniu wskazała, że sąd I instancji dokonał prawidłowego rozeznania oraz, że pomimo iż dowody nie były liczne, to miały jednoznaczną wymowę, dlatego sąd nie miał wątpliwości, że za zabójstwem stoi Zdzisław W.

Głównym dowodem rękawiczka

Sąd wskazał na rękawiczkę jako główny dowód. Przypomniał, że była na niej krew jednej z zamordowanych osób i ślady DNA, które, jak się potem okazało, należały do Zdzisława W.

Sąd zwrócił uwagę na opinię, z której wynikało, że taki profil DNA, jaki ma oskarżony, mógłby powtórzyć się raz na kwadrylion ludzi.

- Materiał dowodowy pozwolił na ustalenie, że był tylko jeden sprawca zabójstw - zaznaczyła sędzia Zdziarska.

Podkreśliła, że sam W. stwierdził w swoich wyjaśnieniach, iż jest obeznany z bronią palną. Sędzia wskazała na badanie wariografem, z którego wynika, że oskarżony odpowiadał nieszczerze.

Odniosła się też do jego wyjaśnień - zdaniem sądu nie dają żadnej innej alternatywnej możliwości, skąd jego DNA mogło się wziąć na rękawiczce. Sędzia dodała, że opinia genetyczna, jak i metodologia badań, nie były kwestionowane.

Przypomniała, iż Zdzisław W. był wielokrotnie karany. - Sąd nie dopatrzył się ani jednej okoliczności łagodzącej - powiedziała sędzia.

Zabójstwo emerytów z Niemiec

Na warszawskich Siekierkach w zaparkowanym czerwonym kamperze 19 maja 2012 r. znaleziono zwłoki kobiety z ranami postrzałowymi i ciężko rannego mężczyznę. 63-letnia Silke G. zginęła od czterech strzałów w głowę i w klatkę piersiową. 62-letni Peter H. został postrzelony raz, w głowę. Potem zabójca zadał mu ranę ciętą szyi. Peter H. trafił do szpitala, ale nie udało się go uratować.

Śledczy ustalili, że ofiarami byli niemieccy emeryci podróżujący po Europie, którzy jechali na Ukrainę w związku z odbywającymi się niebawem mistrzostwami Europy w piłce nożnej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ruszył proces oskarżonego o zabójstwo emerytów z Niemiec

Na miejscu zbrodni i w okolicy śledczy zabezpieczyli wiele śladów i dowodów. Zostały one poddane analizom i badaniom kryminalistycznym.

Postępowanie zostało pierwotnie umorzone wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa. Przełom nastąpił po ponad 10 latach, w połowie 2023 roku, w wyniku czynności analityczno-śledczych podejmowanych przez funkcjonariuszy z Archiwum X Komendy Głównej Policji, udało się ustalić sprawcę przestępstwa.

Najważniejsza okazała się rękawiczka, na której znaleziono ślad genetyczny skazanego Zdzisława W.