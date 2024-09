Za krótki kurs zażądał od obcokrajowca 400 złotych. Doszło do rękoczynów

czytaj dalej

"Dobra wiadomość: w Łazienkach znowu można leżeć na trawie! Możecie to robić w wyznaczonych do tego strefach odpoczynku" - poinformował w piątek stołeczny radny ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Jan Mencwel. To odpowiedź na zmianę regulaminu, którą dyrekcja muzeum ogłosiła w połowie sierpnia. Zakazywała ona korzystania z trawników ogrodu.