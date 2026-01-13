Po sprzątaniu z mieszkania zniknęła spora kwota gotówki i złote monety

Jak poinformowała aspirant sztabowa Marta Haberska, po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego kradzieży znacznej sumy pieniędzy – ponad 22 tysięcy euro – oraz dwóch złotych monet o wartości około 8 tysięcy złotych, sprawą zajęli się policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu.
"Zebrany materiał dowodowy wskazywał, że z kradzieżami może mieć związek kobieta zatrudniona w mieszkaniu do sprzątania. Funkcjonariusze ustalili jej miejsce pobytu, a następnie udali się pod wskazany adres, gdzie dokonali zatrzymania podejrzanej w rejonie jej miejsca zamieszkania" - wyjaśniła Haberska.
Jeszcze tego samego dnia 41-latka usłyszała zarzuty kradzieży. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za tego rodzaju przestępstwo grozi kara do pięciu lat więzienia.
