Prokuratura zbada sprawę śmierci funkcjonariusza ABW. Wypadł z czwartego piętra

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów wszczęła śledztwo z artykułu 151 Kodeksu karnego, czyli o doprowadzenie do samobójstwa. Chodzi o śmierć funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który w piątek wypadł z okna na czwartym piętrze.

Śledztwo wszczęto z artykułu 151 Kodeksu karnego, z którego treści wynika, że "kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Wypadek w siedzibie ABW

O wypadku, do którego doszło w siedzibie ABW pisaliśmy w piątek na tvn24.pl. Informację potwierdzał rzecznik ABW. "Poszkodowany został funkcjonariusz, przewieziono go do szpitala" - napisał na Twitterze Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Mężczyzna zmarł po kilku godzinach w szpitalu.