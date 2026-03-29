Wypadek w metrze. Cztery stacje wyłączone z ruchu

- Na stacji Pole Mokotowskie doszło do zdarzenia z udziałem pasażera. Na miejscu pracują służby - informuje Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.
Zgłoszenie do służb w tej sprawie wpłynęło o godzinie 12.45. - Mężczyzna znalazł się pod składem metra. Prowadzimy czynności na miejscu zdarzenia i wyjaśniamy jego okoliczności - mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
Jak dodaje, mężczyzna żyje i jest mu udzielana pomoc.
Utrudnienia w kursowaniu pociągów
Ruch pociągów został wstrzymany między czterema stacjami: Politechnika, Pole Mokotowskie, Racławicka i Wierzbno. Jak opisuje rzeczniczka, składy kursują w dwóch pętlach Kabaty - Wilanowska i Świętokrzyska - Młociny.
- Ze względu na charakter tego zdarzenia utrudnienia potrwają dłuższy czas - zapowiada Bartoń.
Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił komunikację zastępczą. Autobusy linii ZM1 kursują na trasie Metro Wilanowska 12 - Al. Niepodległości - Batorego - Waryńskiego - Plac Konstytucji - Marszałkowska - Metro Świętokrzyska.
