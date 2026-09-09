Mokotów Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z busem Alicja Glinianowicz |

Wypadek motocyklisty na Nałęczowskiej Źródło zdj. gł.: Kontakt24

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- Zgłoszenie z ulicy Nałęczowskiej na Mokotowie otrzymaliśmy o godzinie 8.18. Na wysokości numeru 64 miało miejsce zderzenie motocyklisty z autem. Kierujący jednośladem został przetransportowany do szpitala ze złamaniem nogi oraz żebra - przekazał nam mł. kpt. Hubert Kosyl z warszawskiej straży pożatrnej.

Komenda Stołeczna Policji doprecyzowała, że chodzi o zderzenie z busem marki Fiat Ducato. - Kierujący busem najprawdopodobniej wyjeżdżał z parkingu i wtedy doszło do zderzenia - powiedziała podkom. Monika Kaczyńska.

Kierowcy byli trzeźwi.

Utrudnienia

Jak dodał strażak, obecnie zablokowane są dwa pasy ruchu w rejonie skrzyżowania ulicy Sobieskiego i Egejskiej.