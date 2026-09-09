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Mokotów

Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z busem

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Wypadek motocyklisty na Nałęczowskiej
Wypadek motocyklisty na Nałęczowskiej
Źródło zdj. gł.: Kontakt24
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W środę po godzinie 8 rano doszło do zderzenia z udziałem motocyklisty i auta osobowego. Jedna osoba trafiła do szpitala z obrażeniami nogi i żebra.

- Zgłoszenie z ulicy Nałęczowskiej na Mokotowie otrzymaliśmy o godzinie 8.18. Na wysokości numeru 64 miało miejsce zderzenie motocyklisty z autem. Kierujący jednośladem został przetransportowany do szpitala ze złamaniem nogi oraz żebra - przekazał nam mł. kpt. Hubert Kosyl z warszawskiej straży pożatrnej.

Komenda Stołeczna Policji doprecyzowała, że chodzi o zderzenie z busem marki Fiat Ducato. - Kierujący busem najprawdopodobniej wyjeżdżał z parkingu i wtedy doszło do zderzenia - powiedziała podkom. Monika Kaczyńska.

Kierowcy byli trzeźwi.

Utrudnienia

Jak dodał strażak, obecnie zablokowane są dwa pasy ruchu w rejonie skrzyżowania ulicy Sobieskiego i Egejskiej.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
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