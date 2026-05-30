Zderzenie trzech aut na Mokotowie. Jedna osoba ranna
Zgłoszenie o wypadku na ulicy Czerniakowskiej na wysokości skrzyżowania z Nowosielecką wpłynęło do służb o godzinie 5.40.
- W zderzeniu brały udział trzy pojazdy osobowe. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Mustangiem uderzył poprzedzającego go Opla. W zdarzeniu uszkodzony został także pojazd marki Peugeot - podała podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. - Kierujący Oplem trafił do szpitala w stanie niezagrażającym życiu - dodała.
Wszyscy kierujący byli trzeźwi.
Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk.
- Czerwony Ford Mustang ma rozbity cały przód, z kolei czarny osobowy Opel ma zniszczony tył. Na miejscu wciąż pracuje policja i służby porządkowe - powiedział.
Utrudnienia w ruchu
Jak zaznaczyła policjantka, na miejscu zdarzenia występowały spore utrudnienia drogowe. Zablokowana była ulica Czerniakowska w kierunku Mokotowa. Obecnie ruch odbywa się bez większych problemów - dwa pasy jezdni są już drożne, jeden - pozostaje nadal zablokowany.
Kapitan Łukasz Zagdański z warszawskiej straży pożarnej dodał, że jeden z rozbitych pojazdów blokował jezdnię w kierunku Wilanowa.