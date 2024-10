czytaj dalej

Wykonawca torowiska do Wilanowa ułoży nawierzchnię na ulicy Spacerowej. Te prace zaplanowano od 18 do 21 października. Później rozpoczną się roboty na Goworka i Waryńskiego. Z kolei w weekend drogowcy będą pracowali na Wisłostradzie. Oznacza to zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.