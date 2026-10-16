Pistoletem na kulki groził parze. Szybko pożałował
Do zdarzenia doszło kilka dni temu na warszawskim Mokotowie. Z ustaleń policji wynika, że kiedy kobieta i mężczyzna zaparkowali samochód, podszedł do nich 48-latek i zaczął im grozić. W pewnym momencie wyciągnął przedmiot przypominający broń i skierował go w stronę pary.
Jak informuje aspirant sztabowa Marta Haberska z mokotowskiej policji, partner kobiety zdołał obezwładnić napastnika. To ona wezwała na miejsce policję.
Pistolet na metalowe kulki
Funkcjonariusze znaleźli w pobliżu przedmiot, którym miał grozić 48-latek. Okazało się, że była to replika pistoletu zasilana nabojem CO2. W magazynku znajdowały się metalowe kulki.
48-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia.