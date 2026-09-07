Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Wybuch granatnika w komendzie. Były szef policji na ławie oskarżonych

|
Jarosław Szymczyk
czepita
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W poniedziałek w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa ma rozpocząć się proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Chodzi o posiadanie granatnika przeciwpancernego oraz doprowadzenie do jego wystrzału w grudniu 2022 roku.

Jak przypomniała reporterka TVN24 Michalina Czepita, choć akt oskarżenia w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji wpłynął do sądu w styczniu ubiegłego roku, to początek procesu był wielokrotnie przesuwany.

- Najpierw były problemy z salą, dlatego ta rozprawa była przekładana. Później wielokrotnie obrona składała wnioski o odroczenie procesu. Sąd się do nich dostosował - powiedziała reporterka.

Ostatecznie proces ma ruszyć w poniedziałek, 7 września, o godzinie 10.30.

Były komendant oskarżony

Akt oskarżenia w sprawie byłego komendanta głównego policji gen. insp. Jarosława Szymczyka został przesłany do Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów pod koniec stycznia 2025 roku.

Szymczyk został oskarżony o to, że w dniach 12-14 grudnia 2022 roku miał granatnik RGW-90 bez wymaganej koncesji. Były szef policji oskarżony jest też o przewiezienie granatnika z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli na drogowym przejściu granicznym w Dorohusku, a także o to, że 14 grudnia 2022 roku w siedzibie KGP przy ul. Puławskiej w Warszawie "nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających na terenie KGP i mieniu w wielkich rozmiarach w postaci budynku KGP".

"W ten sposób, że dokonał zwolnienia zabezpieczeń granatnika RGW-90, a następnie doprowadził do jego wystrzału i gwałtownego wyzwolenia energii, powodującego uszkodzenie konstrukcji pomieszczeń Komendy Głównej Policji i stwarzającego zagrożenie wybuchem pocisku zawierającego ładunek wybuchowy w postaci oktogenu, do eksplozji którego nie doszło z uwagi na nieuzbrojenie się pocisku w małej przestrzeni, tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt 3 i § 2 kk (sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego – red.)" - wyjaśniła warszawska prokuratura.

Czyn pierwszy zarzucany Szymczykowi zagrożony jest karą więzienia od sześciu miesięcy do ośmiu lat, a drugi grozi więzieniem od trzech miesięcy do pięciu lat.

Wybuch w KGP
Wybuch w KGP
Źródło zdjęcia: Krzysztof Brejza

Wybuch w siedzibie KGP

Do eksplozji doszło w połowie grudnia 2022 roku po wizycie Szymczyka w Ukrainie. Były komendant - jak sam tłumaczył w mediach - od szefów tamtejszych służb dostał w prezencie zużyte granatniki. Przywiózł je do Polski. Jeden z nich wybuchł na zapleczu jego gabinetu. Komendant został ranny w ucho.

W tej sprawie MSWiA rozpoczęło kontrolę w komendzie, która, jak przekazał w lutym 2024 roku Marcin Kierwiński, wykazała 27 bardzo poważnych uchybień.

Jarosław Szymczyk pełnił funkcję komendanta głównego policji w latach 2016–2023.

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
Kaczyński
"Nie kryją tego w nieoficjalnych rozmowach". Jak zareagował PiS na wypowiedź premiera?
TVN24
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Sprawy sądowe w Polsce
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Utrudnienia na S2 po zderzeniu kilku aut
Karambol w Warszawie. Przez dziki
Wawer
Wymiana oświetlenia w pociągach metra
Nowość w pociągach metra
Komunikacja
32-latek został zatrzymany
"Nagle zaczął uciekać w dół klatki schodowej"
Żoliborz
Wójt miał zbierać pieniądze na prezenty dla polityków (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono gotówkę. Policjanci szukają właściciela
Okolice
Dawna centrala telefoniczna - "mała PASTa"
"Materialny zapis kilkudziesięciu godzin heroicznej, nierównej walki"
Praga Północ
Zderzenie na Grochowskiej
Po zderzeniu bus przewrócił się na bok
Praga Południe
Przy kościele przewróciło się drzewo
Przy kościele przewróciło się drzewo. Uszkodziło cztery auta
Ochota
Tramwaje nie będą kursowały ulicą Targową (zdjęcie ilustracyjne)
Będą wymieniać zwrotnicę. W niedzielę tramwaje zmienią trasę
Praga Północ
Budynek przy ulicy Agrestowej
Odbiór kluczy i wzruszenie. W Wawrze stanął nowy budynek
Wawer
Mariusz Rokicki
Jeden skok zmienił jego życie na zawsze
Magdalena Gruszczyńska
Miejsce po spalonej hali Marywilska 44
Ważna decyzja w sprawie Marywilskiej 44. "To przełomowy moment"
Białołęka
Ludzkie szczątki odkryte na Okrzei zostały pochowane na Cmentarzu Północnym
Podczas przebudowy natrafili na szczątki 204 osób
Praga Północ
W paczce z Kanady miała być skrzynka na narzędzia
Była nadana w Kanadzie. Charakterystyczny zapach zdradził, co zawiera
Włochy
Źle przeliczone głosy w dwóch miastach (zdjęcie ilustracyjne)
"Nierzetelnie przeliczyli głosy". 68 osób z zarzutami
Mazowieckie
Policyjny radiowóz (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymani i następnego dnia skazani. Idą do więzienia
Śródmieście
W weekend odbędą się dwa dzielnicowe biegi (zjd. ilustracyjne)
Wieczór i noc biegaczy. Trasa i lista zamykanych ulic
Praga Południe
Nastolatkowie wieźli na hulajnodze znak drogowy
Na hulajnodze wieźli znak drogowy
Okolice
gotówka (zdjęcie ilustrujące)
Oszustwo na "pracownika banku". Areszt dla 21-latki
Okolice
Ścieżka wzdłuż stawu jest miejscem spacerów mieszkańców i turystów
Śledztwo w sprawie "pumy"
Okolice
Kierowca był pijany, miał trzy promile
Zjeżdżał na pobocze, zatrzymał się i wyrzucił butelkę po alkoholu
Okolice
Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
Zderzenie na gminnej drodze, dwie osoby w szpitalu
Okolice
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Noworodek w reklamówce porzucony przed bramą klasztoru. Zarzut dla matki
Okolice
Stadion Narodowy, Warszawa
Koncert Sanah na Narodowym. Jak dojechać i wrócić?
Praga Południe
Rozpoczęły się prace na rondzie de Gaulle'a
Palma zyska nowe otoczenie. "Nie będą to zwykłe nasadzenia"
Śródmieście
Youtuber Stuu wyprowadzany z Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów
Sąd przedłużył areszt Stuu
Mokotów
Przejazd kolejowy (zjd. ilustracyjne)
Awaria na przejazdach kolejowych. Nie działały rogatki i światła
Okolice
Tak będzie wyglądał nowy pawilon Muzeum Powstania Warszawskiego
Nowy pawilon muzeum. Pierwsze prace w terenie
Klaudia Kamieniarz
Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo
Uderzyła w drzewo, dachowała, zginęła
Okolice
Pożar budynku mieszkalnego w Konstancinie-Jeziornie
Pożar zabytkowej willi. Ogień pojawił się w piwnicy
Okolice
Policjanci zatrzymali 28-latka po pościgu
Uciekał przed policją, pędził prawie 200 kilometrów na godzinę ulicami Warszawy
Mokotów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki