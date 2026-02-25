Właściciel działki znalazł zwłoki na swojej posesji. Cztery osoby zatrzymane

Policja (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Albert Zawada/PAP

23 lutego policjanci z Mokotowa zostali zaalarmowani przez właściciela jednego z ogródków działkowych przy ulicy Piaseczyńskiej o tym, że na jego posesji znajduje się mężczyzna, który nie daje oznak życia.

Okazało się, że mężczyzna nie żyje. - Policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej przeprowadzili oględziny miejsca znalezienia zwłok. Na miejscu pracował również prokurator - poinformowała aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

- Do sprawy zostały zatrzymane cztery osoby, które mogą mieć wiedzę na temat zdarzenia lub też mogły w nim uczestniczyć. Najprawdopodobniej w środę będą znane wyniki sekcji zwłok mężczyzny. Wówczas, w porozumieniu z prokuraturą, będziemy podejmować dalsze czynności - przekazała Marta Haberska.

Policjanci ustalili tożsamość denata. Mężczyzna miał 47 lat.

