Właściciel działki znalazł zwłoki na swojej posesji. Cztery osoby zatrzymane

23 lutego policjanci z Mokotowa zostali zaalarmowani przez właściciela jednego z ogródków działkowych przy ulicy Piaseczyńskiej o tym, że na jego posesji znajduje się mężczyzna, który nie daje oznak życia.
Okazało się, że mężczyzna nie żyje. - Policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej przeprowadzili oględziny miejsca znalezienia zwłok. Na miejscu pracował również prokurator - poinformowała aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.
- Do sprawy zostały zatrzymane cztery osoby, które mogą mieć wiedzę na temat zdarzenia lub też mogły w nim uczestniczyć. Najprawdopodobniej w środę będą znane wyniki sekcji zwłok mężczyzny. Wówczas, w porozumieniu z prokuraturą, będziemy podejmować dalsze czynności - przekazała Marta Haberska.
Policjanci ustalili tożsamość denata. Mężczyzna miał 47 lat.
Autorka/Autor: Dariusz Gałązka
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP