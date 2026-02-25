Logo TVN Warszawa
Pilne
Mokotów

Właściciel działki znalazł zwłoki na swojej posesji. Cztery osoby zatrzymane

Na terenie ogródków działkowych na warszawskim Mokotowie znaleziono zwłoki mężczyzny. Policjanci zatrzymali cztery osoby.

23 lutego policjanci z Mokotowa zostali zaalarmowani przez właściciela jednego z ogródków działkowych przy ulicy Piaseczyńskiej o tym, że na jego posesji znajduje się mężczyzna, który nie daje oznak życia.

Okazało się, że mężczyzna nie żyje. - Policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej przeprowadzili oględziny miejsca znalezienia zwłok. Na miejscu pracował również prokurator - poinformowała aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

- Do sprawy zostały zatrzymane cztery osoby, które mogą mieć wiedzę na temat zdarzenia lub też mogły w nim uczestniczyć. Najprawdopodobniej w środę będą znane wyniki sekcji zwłok mężczyzny. Wówczas, w porozumieniu z prokuraturą, będziemy podejmować dalsze czynności - przekazała Marta Haberska.

Policjanci ustalili tożsamość denata. Mężczyzna miał 47 lat.

Źródło: KSP

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

