Nie wiedział, że wjechał w nieoznakowany radiowóz, był agresywny. Policjanci wyczuli od niego alkohol

Do zdarzenia doszło w sobotę, około godziny 8. Kierowca opla zderzył się z nieoznakowanym radiowozem. Jak podała policja, to obcokrajowiec, prawdopodobnie obywatel Zimbabwe.
- Mężczyzna spowodował kolizję na ulicy Bokserskiej z nieoznakowanym radiowozem. Kierowca był agresywny w stosunku do policjantów i został szybko obezwładniony. Funkcjonariusze wyczuli także od niego alkohol. Po przebadaniu okazało się, że miał niecały promil w organizmie - przekazał nam Paweł Chmura z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.
Policjant dodał, że mężczyzna został poddany dalszym badaniom na zawartość innych substancji w organizmie.
