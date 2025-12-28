Nie wiedział, że wjechał w nieoznakowany radiowóz, był agresywny. Policjanci wyczuli od niego alkohol

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak o zaostrzeniu kar dla drogowych recydywistów Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło w sobotę, około godziny 8. Kierowca opla zderzył się z nieoznakowanym radiowozem. Jak podała policja, to obcokrajowiec, prawdopodobnie obywatel Zimbabwe.

- Mężczyzna spowodował kolizję na ulicy Bokserskiej z nieoznakowanym radiowozem. Kierowca był agresywny w stosunku do policjantów i został szybko obezwładniony. Funkcjonariusze wyczuli także od niego alkohol. Po przebadaniu okazało się, że miał niecały promil w organizmie - przekazał nam Paweł Chmura z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Policjant dodał, że mężczyzna został poddany dalszym badaniom na zawartość innych substancji w organizmie.