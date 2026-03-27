"Wjechał na czerwonym świetle" i zderzył się z tramwajem. Motorniczy w szpitalu

Zderzenie auta z tramwajem

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 17.52. Kierowca Nissana, jadący ulicą Wałbrzyską, wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle i zderzył się z tramwajem linii numer 10, który poruszał się w kierunku Alei Niepodległości. Motorniczy trafił do szpitala, był trzeźwy. Kierowca Nissana był badany na miejscu, ale nie wymagał hospitalizacji. Był trzeźwy - przekazał nam Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Policjant zaznaczył, że utworzył się spory korek w kierunku Ursynowa.

O utrudnieniach informuje Zarząd Transportu Miejskiego.

"W wyniku zablokowanego przejazdu w rejonie skrzyżowania ulicy Puławskiej i Al. Lotników, tramwaje linii 4, 10 oraz autobusy linii 189, 193, 317, 401, 402 skierowane zostały na trasę objazdową. Linie 4, 10 w kierunku pętli Wyścigi: ..- skrócone do pętli Metro Wilanowska.

Linie 189, 193, 317, 401, 402 w kierunku Os. Górczewska, Bokserska, P+R Al. Krakowska, Ursus-Niedźwiadek, Wynalazek: ..- Wałbrzyska – Puławska – Al. Wilanowska – Modzelewskiego – Al. Lotników -.." - czytamy w komunikacie na ten temat.

Na miejscu jest Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl. - Tramwaj uderzył w bok samochodu osobowego i przepchnął go po torowisku. Samochód ma zniszczony cały bok. Tramwaj odjechał już z miejsca. Na miejscu pracują straż pożarna, policja i nadzór ruchu. Zablokowany jest wjazd w Aleję Lotników w kierunku Okęcia - podał nasz reporter.

