Mokotów Węziej na Moście Siekierkowskim. Kierowcy mocno odczuli skutki remontu Klaudia Kamieniarz |

Prace drogowe na Moście Siekierkowskim (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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W lipcu ruszyły roboty drogowe na Moście Siekierkowskim. To długo wyczekiwany remont ciągów pieszo-rowerowych po obu stronach przeprawy. W pierwszym etapie, który potrwa do końca wakacji, drogowcy koncentrują się na północnej jezdni. Na czas prac prawy pas ruchu w kierunku Mokotowa został zamknięty.

W tym tygodniu, z powodu robót przy dylatacjach, na wysokości Wału Zawadowskiego jezdnia została dodatkowo zwężona. Kierowcy mają do dyspozycji wyłącznie lewy pas ruchu.

Prace drogowe na Moście Siekierkowskim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Muszą też pamiętać, że węziej jest obecnie na wysokości wjazdu na Trasę Siekierkowską z Wału Miedzeszyńskiego. Drogowcy zamknęli tam jeden z pasów dojazdowych i jeden pas jezdni tranzytowej.

- W związku z utrudnieniami stworzył się pięciokilometrowy korek - relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk. I dodaje, że w środowy poranek kierowcy tracili nawet pół godziny, aby przedostać się z prawego brzegu Wisły na lewy.

Prace drogowe na Moście Siekierkowskim Prace drogowe na Moście Siekierkowskim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Prace drogowe na Moście Siekierkowskim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Prace drogowe na Moście Siekierkowskim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Prace drogowe na Moście Siekierkowskim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Prace drogowe na Moście Siekierkowskim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Prace drogowe na Moście Siekierkowskim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Prace drogowe na Moście Siekierkowskim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Utrudnienia na Moście Siekierkowskim

Zwężenie na wysokości Wału Zawadowskiego obowiązuje od wtorku, 21 lipca do czwartku, 24 lipca. Natomiast od czwartku do kolejnego wtorku, czyli od 23 do 28 lipca, drogowcy zamierzają wygrodzić lewe pasy obu jezdni na węźle z Wałem Miedzeszyńskim. W tym czasie jadący od strony Marsa i w kierunku Marsa będą mieli tu po jednym pasie ruchu.

Piesi i rowerzyści mogą cały czas korzystać z przeprawy. Z tego powodu prace toczą się najpierw po jednej stronie, a potem przeniosą się na drugą. Przy Wale Miedzeszyńskim i przy Wale Zawadowskim stanęły znaki kierujące ich na przejście wzdłuż jezdni w stronę Wawra.

Zniszczony ciąg pieszo-rowerowy na Moście Siekierkowskim Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

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