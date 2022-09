Weekend bez ciepła w dużej części Mokotowa. Opóźnienie przy przebudowie sieci pod Gagarina

Mieszkańcy dużej części dolnego Mokotowa nie mają ciepłej wody. Wszystko wskazuje też, że czeka ich weekend w nieogrzanych mieszkaniach. Przebudowa fragmentu sieci ciepłowniczej pod Gagarina miała się zakończyć w piątek, ale prace się przeciągnęły. Tramwaje Warszawskie przepraszają.

W blokach w okolicy Gagarina nie ma ciepłej wody ani ogrzewania. - Najpierw wyłączyli na jeden dzień, ale pod koniec zeszłego tygodnia dostaliśmy informację, że ciepłej wody i ogrzewania nie będzie od poniedziałku do piątku. Dzisiaj otrzymaliśmy kolejnego maila, że prace się przedłużają i ciepła nie będzie do końca weekendu - informuje mieszkanka okolicy. I dodaje: - Mój termometr pokazuje w tej chwili 9 stopni, w mieszkaniu zaczyna być faktycznie zimno i nic z tym nie można zrobić. To stare budownictwo, co najmniej połowa mieszkańców jest w podeszłym wieku i to zaczyna być mocno irytujące.

Tramwaje Warszawskie przepraszają

Sytuacja związana jest z przebudową sieci ciepłowniczej pod ulicą Gagarina. Ta z kolei jest elementem większej inwestycji, w skład której wchodzi budowa nowej linii tramwajowej na tej ulicy. I dlatego to rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz tłumaczy powody problemów. - Wiem, że to jest bardzo trudne dla mieszkańców, że są pozbawieni ciepła. Przepraszamy za te komplikacje. Do niedzieli ciepło powinno wrócić. Możliwe, że wróci wcześniej, ale nie chcę składać pustych obietnic - powiedział w rozmowie z tvnwarszawa.pl. I dodał: - Mogę jedynie przeprosić i prosić o cierpliwość.

Dutkiewicz wyjaśnił też, na jakim etapie są obecnie prace: - Budujemy ciepłociąg o długości półtora kilometra i przez cały ten tydzień trwają prace związane z jego przełączaniem. Toczą się w kilku miejscach, gdzie stary ciepłociąg łączy się z nowym.

Równolegle z linią tramwajową powstaje też kolektor ściekowym budowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. - To jest podwójna inwestycja. Taka jest technologia prac, że zaczęliśmy roboty w połowie tego roku i nie mogliśmy czekać do zakończenia sezonu grzewczego, żeby je kontynuować. Stąd trudny wybór. Prace miały być skończone dzisiaj ale mogą potrwać jeszcze dwie doby, do niedzieli i to jest najdłuższy termin - podkreślił Dutkiewicz.

I dodał, że prace wokół ciepłociągu toczą się na trzy zmiany, także w weekendy. - Zresztą to widać, bo dostajemy uwagi, co do prac nocnych, które mogą być uciążliwe - dodał rzecznik.

Zarządca sieci informuje o przerwach w dostawie ciepła

Veolia Energia Warszawa informuje o przerwach w dostawach ciepłej wody. "Informujemy, że z powodu przedłużenia prac Wykonawcy nowej sieci ciepłowniczej dostawy ciepła zostaną przywrócone do 02.10.2022 godz. 23:59. Nowa trasa sieci ciepłowniczej jest projektowana i wykonywana przez Tramwaje Warszawskie, czyli inwestora, i z jego inicjatywy. Veolia Energia Warszawa jest tylko i wyłącznie odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem sieci ciepłowniczej" - czytamy w komunikacie. Ponadto Veolia informuje, że na bieżąco współpracuje z Tramwajami Warszawskimi i wykonawcą budowy sieci i jest gotowa do niezwłocznego uruchomienia ciepła po zakończeniu prac.

