Mokotów Utrudnienia na pierwszej linii metra. Sześć stacji zamkniętych Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Schody ruchome w warszawskim metrze Źródło wideo: Olek Klekocki/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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"Z powodu zdarzenia z pasażerem na stacji Metro Wilanowska występują utrudnienia w kursowaniu pociągów metra M1" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

W związku ze zdarzeniem zamknięto sześć stacji: Ursynów, Służew, Wilanowska, Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie.

Metro kursuje w dwóch pętlach: Kabaty-Stokłosy i Politechnika-Młociny.

O szczegóły zapytaliśmy w Metrze Warszawskim. - Do zdarzenia z udziałem pasażera doszło po godzinie 14 na stacji Metro Wilanowska. Na miejscu są ekipy ratownicze, po nich do pracy przystąpi policja. Z tego względu utrudnienia potrwają dłuższy czas - przekazała Anna Bartoń, rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego.

Utrudnienia na pierwszej linii metra Źródło zdjęcia: ZTM Warszawa

Komunikacja zastępcza

Trwa uruchamianie linii zastępczej na trasie: METRO STOKŁOSY 04 – K.E.N. – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – Al. Wilanowska – Puławska Woronicza – Al. Niepodległości – Al. Armii Ludowej – Waryńskiego METRO POLITECHNIKA 12 – (tech. Waryńskiego zawrotka PL. KONSTYTUCJI – Waryńskiego) – METRO POLITECHNIKA 05 Waryńskiego – Batorego – Boboli – Madalińskiego – Al. Niepodległości – pętla METRO WILANOWSKA – Al. Wilanowska Rolna – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – K.E.N. – METRO STOKŁOSY 03 (zawrotka przez pętle STOKŁOSY).

Trwa uruchamianie tramwajowej linii zastępczej "ZA METRO" na trasie: Metro Wilanowska – Puławska – Nowowiejska – Filtrowa – Pl. Narutowicza – Grójecka – Banacha.